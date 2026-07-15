Más de 22.700 personas y casi 5.00 vehículos han pasado por el Puerto de Málaga durante el primer mes de la OPE 2026

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga ha contabilizado 22.768 personas y 4.961 vehículos durante el primer mes de funcionamiento de la Operación Paso del Estrecho 2026 que comenzó el pasado 15 de junio. Hasta el momento han pasado más personas y vehículos este año que en 2025 durante este primer mes.

Respecto al mismo período del pasado año, en total se contabilizan 1.587 pasajeros --más del 7,5%-- y 381 vehículos --más del 8,3%--. El número de rotaciones hasta este miércoles es de 34, las mismas que un año antes, según datos de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

También hay que señalar que hasta el momento, en este primer mes de funcionamiento de la OPE 2026, se han realizado 17 asistencias sanitarias y 28 asistencias sociales a viajeros que lo han necesitado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que los más de 1.000 servidores públicos y entidades colaboradoras "están realizando un gran esfuerzo para gestionar un operativo de gran complejidad, pero que tiene el aval de la experiencia y la profesionalidad de quienes trabajan en él para que se desarrolle con la máxima normalidad".

ORGANISMOS INTERVINIENTES

El operativo de la OPE 2026 cuenta con dos núcleos principales de actuación: el Puerto de Málaga y la Red de Carreteras del Estado, además de la participación de siete Ministerios, y entre ellos los siguientes organismos: Subdelegación del Gobierno con Protección Civil y Sanidad Exterior; Cruz Roja; Aemet; Autoridad Portuaria; Capitanía Marítima; Policía Nacional y Guardia Civil; Jefatura Provincial de Tráfico.

Además de la Junta de Andalucía --Servicio Andaluz de Salud y Protección Civil--; Ayuntamiento de Málaga --Policía Local, Protección Civil y Bomberos-- y la Compañía Naviera Balearia, propietaria del buque encargados de realizar los trayectos.

Este año habrá una rotación diaria con Melilla, excepto los sábados, que serán dos, que se realizarán con el buque 'Rusadir' de la compañía Balearia. En total se prevén 71 rotaciones entre el 15 de junio y el 15 de agosto.

Junto a la zona acondicionada en el Puerto de Málaga, se han dispuesto zonas de estacionamiento y servicios en la provincia en los municipios malagueños de Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Antequera, Casabermeja, Málaga, Torremolinos, Marbella, Estepona y Manilva. En total estas zonas cuentan con capacidad para casi 3.100 vehículos.

Se trata de las carreteras A-92, A-92M, A-45, AP-7 y A-7 en ambas direcciones. En algunas de estas áreas de descanso también se podrán adquirir los billetes para el buque que les desplazará a Melilla desde el Puerto.

FECHAS IMPORTANTES

Se han de tener en consideración determinadas fechas que inciden de forma notable en la distribución de los flujos de viajeros durante la Operación. Los días de intensidad crítica serán los fines de semana del 31 de Julio y 1,2 y 3 de agosto y 28, 29, 30 y 31 de agosto.

Los días de intensidad media serán los fines de semana del 18,19, 20 y 25, 26 y 27 de julio; y en agosto los días 8 y 9; 14, 15 y 16; 21, 22, y 23 y 26 y 27.