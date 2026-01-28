Más de 250 gimnastas volverán a darse cita en la Copa Provincial de Gimnasia Rítmica de la Diputación de Málaga

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas; el vicepresidente y concejal de Coín, Cristóbal Ortega; el concejal de Deportes de Torrox, José Manuel Fernández; y la delegada en Málaga de la Federación Andaluza de Gimnasia, Paula Martínez. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 gimnastas de toda la provincia volverán a darse cita en la Copa Provincial de Gimnasia Rítmica de la Diputación, que celebra su segunda edición en los municipios malagueños de Benalmádena, Coín y Torrox.

La competición tendrá lugar entre los meses de febrero y abril con jóvenes deportistas de 16 municipios: las tres localidades sede y Alhaurín de la Torre, Antequera, Archidona, Arriate, Cártama, Cuevas Bajas, Fuengirola, Marbella, Mijas, Nerja, Pizarra, Ronda y Vélez-Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al también vicepresidente de la Diputación y concejal de Coín, Cristóbal Ortega; el concejal de Deportes de Torrox, José Manuel Fernández; y la delegada en Málaga de la Federación Andaluza de Gimnasia, Paula Martínez, durante la presentación de esta copa que, según ha recordado el diputado, "nació en 2025 para dar respuesta a la demanda de competiciones de promoción en una provincia con un gran número de gimnastas y con numerosos clubes y escuelas".

La competición tendrá dos fases previas puntuables y una convivencia final. La primera jornada será el 15 de febrero en el polideportivo de Arroyo de la Miel (Benalmádena), y la segunda, el 15 de marzo en el polideportivo municipal de Coín.

La convivencia final será el 18 de abril en el pabellón deportivo de Torrox. A esta convivencia podrán asistir todos los gimnastas que hayan participado en alguna de las jornadas previas, ya que, según ha explicado el diputado, aunque la copa está pensada para ser una primera toma de contacto con la competición, está orientada a la participación y tiene un carácter amistoso y de confraternización entre deportistas de distintos municipios, escuelas y clubes.

Ha detallado que pueden inscribirse para participar gimnastas no federados de seis años o más y que pertenezcan a escuelas, clubes, asociaciones deportivas y colegios.

Las modalidades de competición son individual, conjunto mixto --con entre cuatro y seis gimnastas-- y grupos, formados por entre siete y 15 gimnastas. Los deportistas con cualquier tipo de discapacidad pueden participar en la modalidad individual.

"Es una forma de celebrar la diversidad y el espíritu deportivo, donde lo más importante es la participación y el esfuerzo de cada competidor", ha destacado Rosas, al tiempo que ha recordado la fuerte apuesta de la Diputación por la inclusión en el deporte a través de las categorías adaptadas de los circuitos, copas, competiciones y eventos que organiza.

Habrá premios para los campeones y subcampeones de cada modalidad tanto en las fases previas como en la convivencia final. Además, se reconocerá a los deportistas de menor y mayor edad, a los municipios con mayor número de participantes y con mayor porcentaje de participantes con respecto a su población, y a los municipios con mejor puntuación de sus participantes y con mejor puntuación en proporción al número de participantes.