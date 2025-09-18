Más de 300 empresarios, consejeros y directivos se reúnen en Málaga en el I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar

La jornada, inaugurada por el consejero e Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y ha contado con la participación de destacados líderes de empresas familiares andaluzas - AAEF

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas familiares andaluzas afrontan hoy un contexto de creciente complejidad que exige reforzar su liderazgo, profesionalizar su gobernanza y garantizar la continuidad generacional. Estas han sido algunas de las reflexiones compartidas durante el I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar, celebrado este jueves en Málaga, y que ha reunido a más de 300 asistentes.

La apertura del congreso ha corrido a cargo del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela , mientras que la clausura la ha realizado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Los jóvenes hijos de empresarios y accionistas, de entre 25 a 45 años, han tomado protagonismo en este encuentro, toda vez que serán claves en el futuro de las compañías familiares. Así, se han ofrecido experiencias y casos reales contados por los propietarios de empresas familiares.

El encuentro, organizado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF), se ha estructurado en torno a cinco mesas redondas y dos ponencias principales, de forma que la jornada se abrió con una primera mesa redonda con las intervenciones de los presidentes de Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza; Persán, Concha Yoldi García; y Grupo Iturri, Juan Francisco Iturri, profundizando en la importancia de la familia empresaria como núcleo de cohesión.

En la segunda mesa, dedicada a la innovación como factor crítico, Vicente Padilla, CEO de Aertec Solutions, y Carla Terry Osborne, de Grupo Osborne, analizaron cómo la tecnología, la innovación y el liderazgo se alinean con la estrategia empresarial.

Posteriormente, el diplomático y exdirector del CNI Jorge Dezcallar ha ofrecido la ponencia "Navegar la incertidumbre. Una mirada estratégica", y ha destacado la importancia de la anticipación, la planificación alineada en los consejos, la serenidad y la visión global para la toma de decisiones empresariales en tiempos complejos.

Tras un receso, la tercera mesa sobre retos económicos y claves de competitividad ha reunido a los economistas José Carlos Díez y José María O'Kean, quienes han subrayado la necesidad de fortalecer la productividad, apostar por la formación y potenciar la internacionalización.

La cuarta mesa ha abordado el valor del consejero independiente en la empresa familiar, con la participación de José Ignacio Jiménez, presidente de Talengo; Ramón Sotomayor Jauregui, miembro del consejo de administración de Velatia; y Javier Ruano García, consejero independiente y experto en empresa familiar, destacando la objetividad, la independencia y profesionalización que aporta esta figura para el crecimiento sostenido futuro de las compañías, que están necesariamente avocadas a aumentar de tamaño.

Por último, la mesa sobre sucesión y continuidad generacional reunió a Vicente Martín González y Vicente Martín Elías, de Grupo MAS, y a Federico y Guillermo Beltrán, de Famadesa, quienes compartieron experiencias sobre la planificación de la sucesión, la importancia de los valores y la formación de nuevas generaciones para garantizar la continuidad del legado familiar.

El congreso ha finalizado con la ponencia inspiradora de José Manuel Zapata, quien con "La fuerza invisible" ha recordado la importancia de liderar con pasión y emoción como motores de la excelencia.

El I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar ha contado con el patrocinio de Ciudad de Málaga, Caja Rural del Sur, Crédito y Caución, EY Spain, Orange Empresas y Talengo.