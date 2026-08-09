Más de 3.800 menores de 59 municipios participan en un proyecto de la Diputación de Málaga para la conciliación laboral

Imagen de actividades de conciliación social. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.800 menores de 59 entidades locales de la provincia de Málaga han participado en la tercera edición del programa Dipma Concilia, una iniciativa de la Diputación de Málaga, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Según ha informado la institución provincial en una nota, unas 2.500 familias se han beneficiado de este proyecto, dotado con 565.000 euros, que se financia con una subvención de la actual Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables (promovido por el Ministerio de Igualdad), y que se complementa con la aportación de recursos propios de la institución provincial.

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga, María Dolores Vergara, ha explicado que este programa se dirige a las familias con menores de hasta 16 años a su cargo, o de hasta 21 años en el caso de personas con discapacidad o diversidad funcional. Y ha destacado que constituye también un importante motor de creación de empleo, ya que se han generado en torno a 300 puestos de trabajo vinculados al sector profesional de los cuidados.

"Dipma Concilia es especialmente importante en el ámbito rural, en el que la dificultad de acceso a servicios destinados al cuidado de menores complica aún más la compatibilización de la vida laboral, familiar y personal, generando una situación de desigualdad respecto a los entornos urbanos", ha añadido.

Vergara ha apuntado que la Diputación de Málaga plantea cada año a los municipios menores de 20.000 habitantes y a las dos entidades locales autónomas de la provincia participar en este programa, por lo que son los propios ayuntamientos los que tienen que presentar sus propuestas y proyectos y, una vez aprobados, reciben la financiación para ejecutarlos.

Entre las actuaciones organizadas por los consistorios para facilitar la conciliación laboral y familiar destacan ludotecas, campamentos y escuelas de verano con diferentes actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio. "Estas iniciativas ofrecen a niños, niñas y adolescentes espacios de aprendizaje, convivencia y ocio educativo, promoviendo valores como la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la corresponsabilidad familiar, los hábitos de vida saludables, la cultura y el deporte", ha recalcado la diputada. Y ha indicado que son actuaciones que ayudan a combatir el reto demográfico, suponiendo un factor de protección contra la despoblación, ya que facilitan la permanencia de las familias en sus municipios.

Las entidades locales participantes han sido: Alameda, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Almáchar, Almogía, Alozaina, Álora, Árchez, Archidona, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benamocarra, Benarrabá, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Casares, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cútar, El Borge, El Burgo, Estación de Gaucín-El Colmenar, Faraján, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Jubrique, Moclinejo, Monda, Montecorto, Ojén, Periana, Pizarra, Riogordo, Sayalonga, Teba, Tolox, Totalán, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Yunquera