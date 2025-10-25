Más de 620 familias de niños con altas capacidades en Málaga participarán este año de los talleres impartidos por ASA

Más de 620 familias de niños con altas capacidades participarán este año de los talleres impartidos por ASA - ASA

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Altas Capacidades Málaga (ASA Málaga) ha organizado un programa de actividades de formación que ofrecerá un total de 870 plazas de talleres este curso académico 2025/2026 para atender la demanda de las más de 620 familias que conforman actualmente el colectivo en Málaga, segunda asociación de altas capacidades más grande de España.

Este pasado viernes ASA presentó en el IES Santa Bárbara de la capital malagueña estos talleres con la asistencia del presidente de la asociación, Alejandro Soler, quien resaltó la necesidad de asociaciones de Altas Capacidades porque "donde el sistema a veces no llega, llega la comunidad".

"Nuestros talleres y programas no son un complemento, son un acto de justicia educativa. Son el espacio donde los niños y niñas con altas capacidades pueden encontrar un entorno que los comprenda, que los escuche, y que los impulse a desarrollarse plenamente, no solo académica, sino también emocional y socialmente", ha asegurado.

Para Soler, "no solo inauguramos un nuevo curso, sino que reafirmamos nuestro compromiso de que el talento diverso es una riqueza que debemos cuidar". "Que detrás de cada niño hay una historia, una mirada, una posibilidad de cambio y que ASA, gracias a la implicación de las familias, de los educadores y de todos los que nos acompañan, es una muestra viva de que cuando la sociedad se organiza desde la empatía y la colaboración, se pueden transformar realidades", finalizó.

Ajedrez, astronomía, educación financiera, mitología, retórica o programación son solo algunos de los 67 talleres que se imparten los viernes y sábados en modalidad online o de forma presencial en el IES Santa Bárbara, nueva sede oficial para este curso académico, "tras la imposibilidad de renovar el acuerdo de colaboración que mantenía la asociación desde hace años con la UMA", han indicado en una nota.

ASA Málaga no solo se centra en los niños sino también en atender las necesidades de padres y profesores. La 'Escuela de Familias' es una iniciativa pionera que pretende dar soporte teórico, emocional y práctico a los padres y madres de niños y niñas con AACC desde el rigor y el conocimiento, suponen un espacio de encuentro y aprendizaje para las familias.

Se trata de un ciclo de charlas impartidas por profesionales de la psicología y la educación con formación en AACC así como por especialistas en otras áreas relacionadas con el colectivo que se realizan de manera paralela a los talleres para niños.

Esta asociación malagueña "es pionera" además en desarrollar la 'Escuela de Profes', un ciclo de formación específica para profesores en Altas Capacidades, impartida por profesionales de la psicología, psiquiatría, pedagogía y docencia que forman a los profesores en AACC. Una formación gratuita y homologada por la Junta de Andalucía, única en la comunidad andaluza que parte desde Málaga y que cuenta con alumnos incluso de Italia o Latinoamérica.

ASA Málaga es una entidad sin ánimo de lucro constituida principalmente, por padres, madres y tutores de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades intelectuales, que cumple este año su 30 aniversario desarrollando esta labor para niños de altas capacidades en la ciudad.