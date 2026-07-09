Más de una treintena de obras del Museo Carmen Thyssen Málaga se podrán explorar en gigapíxel desde este verano a través de Google Arts & Culture - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga da un paso más en su presencia digital y en la divulgación de su Colección Permanente, ampliando su presencia en el proyecto Google Arts & Culture, plataforma digital y aplicación móvil que impulsa esta compañía para explorar obras de arte, sitios históricos y colecciones de museos e instituciones culturales de todo el mundo.

En concreto, un total de 33 obras de la Colección Permanente han sido digitalizadas con la Art Camera de Google en formato gigapíxel, que aporta un altísimo grado de resolución y permite la exploración al detalle de estas obras, han indicado desde la pinacoteca en un comunicado.

Estos trabajos se realizaron a lo largo del año 2025 y ahora ven la luz en el espacio que el Museo Carmen Thyssen Málaga tiene en Google Arts & Culture.

Por otro lado, el proyecto se verá enriquecido con la realización de una veintena de reportajes acerca de sendas obras del Museo. El primero de ellos, que se detiene en la obra 'Baile gitano' (Hermen Anglada-Camarasa, c. 1914-1921), ya está disponible, permitiendo al usuario profundizar en sus datos, sus detalles, su historia íntima y las anécdotas que rodean a esta singular obra que forma parte del apartado Fin de Siglo de nuestra Colección Permanente.

Los restantes 19 reportajes, de obras de Zurbarán, Sorolla, Fortuny, Madrazo, Casas o Regoyos entre otros muchos artistas principales de la colección, se irán desgranando en los próximos meses y difundiendo a través de las redes sociales del propio Museo.

UN VÍNCULO QUE ARRANCA EN 2014

Han recordado, por otro lado, que el Museo Carmen Thyssen Málaga se unió en el año 2014 al proyecto entonces aún llamado Google Art Project, actual Google Arts & Culture.

A partir de ese momento, quedaron disponibles para los usuarios un total de 62 obras de la Colección Permanente en alta resolución y una en formato gigapíxel: 'La buenaventura', del cordobés Julio Romero de Torres (1920).

Asimismo, el acuerdo con Google implicó la presencia del interior del Museo en Google Street View, experiencia de visita virtual que también ha sido actualizada en esta ocasión.

Google Arts & Culture es una iniciativa de Google que pone al alcance de la mano más de 3.000 instituciones culturales de 95 países, con el fin de ofrecer la posibilidad de explorar de manera inmersiva el arte, la historia y las maravillas del mundo.