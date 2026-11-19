Imagen de la Jornada Comarcal de Activación e Información para el Empleo organizada por la Diputación en la comarca de Antequera en el marco del programa de inserción laboral EnRuta. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas han participado este jueves en la Jornada Comarcal de Activación e Información para el Empleo organizada por la Diputación en la comarca de Antequera en el marco del programa de inserción laboral EnRuta.

La diputada de Empleo y Formación, Maria del Carmen Márquez, junto a la concejala de Políticas de Empleo de Antequera, Francisca Sánchez Díaz, ha sido la encargada de inaugurar la jornada, que se ha celebrado en el salón de actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, y en el que han participado personas en situación de desempleo y alumnado del programa EnRuta de la comarca de Antequera, según ha informado la institución provincial en una nota.

Se trata de la última jornada comarcal tras las celebradas el 13 de octubre en Archidona para la comarca de Nororma, el 20 de octubre en Cártama para el Valle del Guadalhorce, el 22 de octubre en Nerja para la Axarquía, el 3 de noviembre en Ronda para la Serranía y el 12 de noviembre en Mijas para la Sierra de las Nieves y la Costa del Sol Occidental. Además, el 24 de noviembre se celebrará en Málaga la Jornada Red Retos para la Promoción de la Inserción Laboral e Intercambio de Experiencias.

Durante la jornada de este jueves se ha ofrecido a los asistentes claves para la generación de ideas, la creatividad y la innovación para la búsqueda de empleo, el análisis de herramientas para ayudar a pasar a la acción y activar el talento, y un acercamiento a la IA para detectar nuevas oportunidades para la inserción en el mercado de trabajo o el autoempleo.

También se ha celebrado un panel de debate para profundizar en las oportunidades de Desarrollo de las Zonas Rurales en el que han participado profesionales del Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Antequera, de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta), de Cruz Roja y de empresas de inserción laboral.

PROGRAMA ENRUTA

EnRuta es un proyecto organizado por la Diputación en colaboración con una treintena de entidades públicas y privadas para mejorar la empleabilidad de las personas en paro de la provincia mediante itinerarios formativos a los que pueden acceder personas desempleadas empadronadas en cualquier municipio de la provincia excepto Málaga capital y Vélez-Málaga, que cuentan con proyectos propios.

Según ha detallado la Diputación, tienen prioridad quienes residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y los pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas extranjeras y otras personas en riesgo de exclusión.

Además, los participantes que perciban rentas o ingresos inferiores al 75 % del IPREM mensual reciben una beca de 13,45 euros por día de asistencia, siempre que asistan al 75% de las clases. El proyecto cuenta con un presupuesto de siete millones de euros de los que la Diputación aporta algo más de un millón, y el resto lo cofinancia el Fondo Social Europeo Plus a través del programa EFESO.

Entre la treintena de entidades que participan como socias hay ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED. Además, trabajan de manera conjunta los servicios de Empleo, Recursos Europeos y Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación.

El proyecto arrancó en octubre de 2025 y se desarrollará hasta junio de 2027 con un programa de 122 itinerarios formativos en total, todos ellos centrados en sectores clave de la economía provincial: la hostelería y el turismo sostenible, la agricultura y la industria agroalimentaria, el comercio y la logística, las nuevas tecnologías y la digitalización, la atención sociosanitaria y los servicios a la comunidad, el medio ambiente y la gestión de residuos, y la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas.

Los itinerarios, de entre 200 y 300 horas, incluyen formación específica con obtención de certificados de profesionalidad, formación complementaria en materias como habilidades sociales, desarrollo personal, hábitos saludables y herramientas de búsqueda de empleo, y prácticas profesionales no laborales.