La mejora de la movilidad, vivienda y okupación centran el pleno del Ayuntamiento de Málaga

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La mejora de la movilidad y la reforma del reglamento de costas (PP); la protección del patrimonio municipal del suelo como elemento dinamizador de la construcción de vivienda pública (PSOE); el refuerzo de la protección de los propietarios frente a la okupación ilegal de viviendas (Vox); y el acceso a la vivienda y la lucha contra la exclusión residencial (Con Málaga) centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de julio.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado las mociones urgentes del PP en la que solicitan al Gobierno que "reaccione y actúe tras dos años sin avances en la mejora de la movilidad ni en la planificación de nuevas infraestructuras pese a los compromisos adquiridos en 2024 con representantes institucionales municipales, provinciales y autonómicos".

Entre otros, instan al Gobierno a presentar un calendario de ejecución, licitación y dotación presupuestaria para el tren litoral y acelerar la duplicación de vía de la línea C-1 de Cercanías para incrementar la capacidad, así como actuaciones necesarias para mejorar la capacidad de la autovía A-7.

De la Torre ha enumerado propuestas y ha recordado, entre otras, las medidas municipales realizadas, como el vial perimetral. "Todos los temas que tienen que ver con la movilidad me preocupan", ha asegurado, pidiendo "demostrar sensibilidad, no inacción".

Por otro lado, la otra iniciativa urgente 'popular' es en defensa de establecimientos y servicios de playa y en la que instan al Ejecutivo a paralizar la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas hasta que se abra un proceso de diálogo y cooperación real con las comunidades autónomas con litoral, ayuntamientos costeros y sectores económicos afectados, garantizando que cualquier reforma se lleve a cabo con consenso institucional, transparencia y seguridad jurídica.

VIVIENDA

Por su parte, la moción del grupo socialista versa sobre la protección del patrimonio municipal del suelo y la ampliación del parque público de vivienda. El portavoz, Mariano Ruiz Araujo, ha insistido en que el principal problema de la ciudad sigue siendo la vivienda.

Así, ha incidido en "cambiar de forma radical" la política municipal sobre el Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), "con el objetivo de poner fin a su venta sistemática y convertirlo en la principal herramienta para impulsar vivienda pública y asequible en Málaga".

La iniciativa plantea paralizar las enajenaciones de suelo público, incrementar progresivamente el patrimonio municipal y destinarlo prioritariamente a la promoción de vivienda protegida y al alquiler asequible, entre otros.

Ha criticado que el equipo de gobierno del PP "está vendiendo la Málaga del futuro para cuadrar las cuentas del presente". Entre las medidas planteadas destaca la paralización de la venta de la parcela municipal de La Térmica, "cuya subasta para uso hotelero quedó desierta, con el objetivo de estudiar su transformación para vivienda protegida".

Asimismo, la moción propone elaborar un plan para activar las parcelas residenciales que permanecen sin desarrollar, entre otros. Además, el PSOE también lleva como moción otra ordinaria para exigir un plan de inspección que garantice el cumplimiento del PGOU de 2011 en las viviendas de uso turístico.

ZONA TENSIONADA

También sobre vivienda es la moción urgente del grupo municipal de Con Málaga. En concreto, el derecho al acceso a la vivienda, la lucha contra la exclusión residencial y los desahucios, la protección de la población residente frente a la especulación inmobiliaria y la turistificación, entre otros.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido en "la situación de emergencia habitacional" que vive la ciudad y ha explicado que la moción, entre otros, pide declarar zona tensionada y apoyar a las familias de avenida Europa 15.

"El modelo del PP intensifica la subida de precios e intensifica el problema de acceso a la vivienda", ha advertido. Asimismo, ha criticado que "se niegan a declarar Málaga zona tensionada, lo cual podría provocar la bajada inmediata de los precios del alquiler". "El resumen que podríamos decir es que en Málaga es más fácil especular con una vivienda que alquilarla".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de que "el alcalde no es más que el jefe político de la especulación". "Para torcer la situación en política de vivienda, tengámoslo muy presente para lo que viene para la ciudad, se necesita valentía, determinación y que la vivienda pase a ser un derecho para el pueblo en vez de un negocio para especular", ha sostenido. "Hace falta un proceso de rebelión democrática popular para que la vivienda se entienda de una vez que es un derecho y no un activo financiero", ha concluido.

Como respuesta, De la Torre, sobre vivienda, ha esperado de los grupos de izquierdas "colaboren con nosotros en los objetivos para tener más oferta de vivienda". Así, ha dicho, además, que en Málaga no se ha aplicado la zona tensionada porque "la Junta no lo estima oportuno y nos parece bien que no lo estime, porque no queremos que el mecanismo sea de ese control. Es más oferta lo que hace falta, no menos oferta".

De igual modo, ha insistido en que "el Gobierno tiene que darse cuenta" que la ley de vivinda no tiene un resultado eficaz". "Necesitamos más oferta", ha insistido.

Sobre el patrimonio que alude la moción del PSOE, De la Torre ha dicho que están "atentos a todo este tema", invitando tanto a los socialistas como a Con Málaga a "influir" en el Gobierno para que "se preocupen de la potencia eléctrica". "Hablo de vivienda y podría hablar de proyectos industriales", ha apostillado.

También ha reiterado que se podría tener una política social de vivienda "sensible y rápida" si se modificara la ley para que ayuntamientos puedan establecer voluntariamente tasa turística. Por tanto, ha explicado que no están a favor de las mociones, de las que comparte "la inquietud, pero no la herramienta de solución".

De igual modo, sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Málaga y la zona tensionada, el alcalde ha considerado que "se equivoca el presidente, o por lo menos no dice la verdad, una de las dos cosas, cuando afirma que la oferta no ha bajado".

"Me permito decirle y lo estoy diciendo con toda seriedad y respeto que lea lo que dice el Banco de España, que hable con los expertos del Banco de España que dicen justamente que se esté atento a las consecuencias de la oferta de las políticas de tensión, de las políticas que plantean declaración de tensión y límites, digamos, en cuanto al tema de los alquileres", ha reiterado.

OKUPACIÓN

Por su parte, en rueda de prensa el portavoz y la portavoz adjunta de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, respectivamente, han detallado la iniciativa urgente de la formación en la que hablan "de okupación ilegal". Entre otros, instan a la Junta a "desarrollar y aplicar plenamente los acuerdos 52 y 53 del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el PP y Vox"; así como instan "al Ayuntamiento a garantizar que los propietarios afectador por la okupación ilegal que se encuentren en situación de vulnerabilidad reciban, cuando proceda, apoyo".

Gómez ha dicho que "toda esta problemática de la inquiokupación, de la okupación ilegal, ha generado un efecto llamada a raíz de las leyes que ha ido aprobando el PSOE". "Nosotros lo que decimos es que los propietarios no pueden ser víctimas de las políticas fracasadas de vivienda de las administraciones", ha apostillado, advirtiendo, además de que se "está agravando la crisis habitacional".

En relación con la moción de Vox, De la Torre ha dicho que "compartimos la inquetud", que se ayuda a las familias y "tenemos una oficina específica para ello". "Si hablan del acuerdo a nivel regional, a nivel regional, donde deben hablarlo", ha concluido.