El Metro de Málaga recupera la normalidad tras el paro por la huelga del Lunes Santo sin incidencias ni aglomeraciones

Archivo - Metro de Málaga en Semana Santa. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Málaga está recuperando su servicio habitual tras la finalización del paro parcial registrado este Lunes Santo, convocado por los trabajadores para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, sin que se hayan producido incidencias ni grandes aglomeraciones.

Así lo han indicado fuentes de la Junta de Andalucía a Europa Press, que han precisado que durante las dos primeras horas del paro --iniciado a las 17,30 y finalizado a las 20,30-- el servicio se prestó con normalidad bajo los servicios mínimos establecidos.

Asimismo, han señalado que únicamente se registraron algunas aglomeraciones puntuales en paradas en superficie, aunque, en términos generales, la circulación se desarrolló con "normalidad".

Esta es la primera de las tres jornadas de huelga, ya que las próximas serán el Miércoles Santo de 17,00 horas hasta las 20,00 horas y el Jueves Santo desde las 18,00 horas hasta las 21,00 horas.