Semana Santa Málaga 2026: horarios y recorridos de los tronos este Lunes Santo

Archivo - Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada recorren las calles de la capital malagueña durante su estación de penitencia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga se caracteriza por la intensa devoción que despiertan algunas de sus imágenes más representativas, como la de Jesús Cautivo, que atrae a una gran multitud de fieles. Aunque es una jornada con menor número de tronos en las calles --seis cofradías en total--, mantiene un ambiente de recogimiento y fervor.

La actividad comienza a las 16,00 horas con la salida de la Cruz Guía de la cofradía de Crucifixión. A continuación, realizan su recorrido Pasión, Columna (Gitanos), Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes, siguiendo el itinerario oficial hasta completar su estación en la Catedral. Este es el itinerario de cada hermandad y las horas claves para poder ver los tronos:

Archicofradía de la Pasión.

Salida del templo: 16,50 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 17,35 horas

Salida de Recorrido Oficial: 19,45 horas

Entrada en el templo: 23,25 horas

Itinerario: Iglesia de los Santos Mártires, Plaza de los Mártires, Santa Lucía, Plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Carretería, Nosquera, Comedias, Plaza de los Mártires e Iglesia de los Santos Mártires.

Hermandad de la Crucifixión.

Salida del templo: 15,55 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 18,25 horas

Salida de Recorrido Oficial: 20,35 horas

Entrada en el templo: 01,00 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Diego de Siloé, Negros, Cruz Verde, Refino, Peña, Mariblanca, Álamos, Cárcer, Casapalma, Méndez Núñez, Comedias, Santa Lucía, Plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, Plaza de la Aduana, Alcazabilla, Plaza María Guerrero, Plaza de la Merced, Álamos, Mariblanca, Peña, Refino, Carrión, Diego de Siloé y a su Templo.

Cofradía de la Columna.

Salida del templo: 16,45 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,00 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,00 horas

Entrada en el templo: 00,30 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Frailes, Peña, Mariblanca, Carretería (Plza. San Buenaventura), Carretería, Tribuna de los Pobres, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustin, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Plaza de la Merced, Merced, Frailes y Casa Hermandad.

Cofradía de los Dolores del Puente.

Salida del templo: 17,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,50 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,00 horas

Entrada en el templo: 00,30 horas

Itinerario: Iglesia Santo Domingo Guzmán, Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, Pasillo de Santo Domingo, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Cerrojo, Martinete, Zurrado res, Plaza Imagen, Polvorista, Llano de Doña Trinidad, Álvaro de Bazán, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Plaza Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, San Jacinto, Plaza Fray Alonso de Santo Tomás e Iglesia de Santo Domingo Guzmán.

Cofradía del Cautivo.

Salida del templo: 17,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 20,30 horas

Salida de Recorrido Oficial: 23,35 horas

Entrada en el templo: 02,30 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Barrera de la Trinidad, Plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, Plaza Montes, Carril, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Pasillo Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad, Plaza de Jesús Cautivo, Barrera de la Trinidad y Casa Hermandad.

Cofradía de los Estudiantes.

Salida del templo: 17,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 21,40 horas

Salida de Recorrido Oficial: 00,40 horas

Entrada en el templo: 01,00 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Alcazabilla, Plaza de la Aduana, Císter, Santa María, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, Císter, Plaza de la Aduana, Alcazabilla y Casa Hermandad.