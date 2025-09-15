Metrovacesa culmina la tercera fase de Serene Atalaya y consolida un exclusivo complejo residencial en la Costa del Sol

Metrovacesa culmina la tercera fase de Serene Atalaya, consolidando un exclusivo complejo residencial en la Costa del Sol - METROVACESA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa, promotora inmobiliaria de referencia en España con más de cien años de historia, ha finalizado la construcción de la tercera fase de su promoción Serene Atalaya, un exclusivo complejo residencial ubicado en Atalaya Park, en la ciudad malagueña de Estepona.

Esta fase, que incluye once viviendas unifamiliares, ha requerido una inversión de 6,9 millones de euros, reforzando el compromiso de la compañía con la calidad, sostenibilidad y diseño en la Costa del Sol.

Según detallan en un comunicado, las viviendas, de arquitectura moderna y elegante, disponen de tres dormitorios, tres baños, amplias terrazas con vistas panorámicas, jardín privado, garaje y trastero. Además, los propietarios pueden personalizar su vivienda con solárium y sótano, adaptándose a sus necesidades y preferencias.

"Con la finalización de esta tercera fase, consolidamos Serene Atalaya como un referente en la Costa del Sol, ofreciendo viviendas de alta calidad en un entorno privilegiado. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad, el diseño y el bienestar de nuestros clientes", afirma Miguel Fajardo Hermoso, gerente de promociones de Andalucía Oriental en Metrovacesa.

Serene Atalaya, compuesto por tres fases que suman 111 viviendas, se ubica en una localización estratégica de Estepona, próxima a la playa y con acceso directo a la A7, facilitando la conexión con Marbella y Málaga.

La zona cuenta con centros educativos, supermercados, servicios sanitarios, varios campos de golf y el puerto deportivo de Puerto Banús, ofreciendo un entorno residencial que combina tranquilidad, vistas panorámicas al mar y a las montañas, y excelente accesibilidad.

Las viviendas de Serene Atalaya cuentan con calificación energética A y están diseñadas bajo el estándar de calidad Domum de Metrovacesa, que integra criterios de sostenibilidad, confort y eficiencia. Además, la promoción dispone del Sello Verde de Edificación Sostenible, certificando su respeto por el entorno y su rendimiento ambiental.