Micaela Jiménez será la candidata de Podemos por Málaga en las elecciones a la Junta de Andalucía - PODEMOS MÁLAGA

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado que Micaela Jiménez será su candidata por la provincia de Málaga en las próximas elecciones al Parlamento de Junta de Andalucía. Diplomada en Trabajo Social, experta en Educación Social y Familiar y con un máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades, Jiménez ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el ámbito social, trabajando en ONG, administraciones públicas y asociaciones sin ánimo de lucro con colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha dado a conocer Podemos en un comunicado, en el que detalla que Jiménez, a lo largo de su carrera ha trabajado con mujeres con problemas de adicción, con menores infractores y menores en el sistema de protección, así como con personas en riesgo de exclusión social. También ha ejercido como técnica de proyectos de igualdad y facilitadora de talleres de prevención de la violencia de género. En los últimos seis años ha trabajado como técnica de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento de la capital.

"Mi vida profesional ha estado siempre vinculada a acompañar a personas que atraviesan situaciones difíciles, desde mujeres víctimas de múltiples violencias hasta menores en riesgo o familias en exclusión. Esa experiencia es la que me impulsa a dar este paso", ha señalado Jiménez tras anunciarse su candidatura.

Ha defendido la necesidad de "una izquierda valiente que no mire hacia otro lado ante los problemas sociales que atraviesan muchas familias andaluzas". En este sentido, ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales retos de la comunidad. "En Málaga estamos viendo cómo muchas familias trabajadoras son expulsadas de sus barrios por el aumento del precio de la vivienda. Defender el derecho a la vivienda significa poner límites a la especulación y garantizar alquileres asequibles para que la gente pueda seguir viviendo donde ha construido su vida", ha afirmado.

El perfil de Micaela Jiménez también está marcado por su implicación en el tejido asociativo y comunitario. Ha militado en organizaciones feministas y en diferentes espacios de confluencia feminista local, ha participado en el movimiento vecinal de su barrio y ha formado parte de juntas directivas de varias AMPAs. Además, fue miembro de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, donde ocupó la vocalía de género.

"Creo en una política que se construye desde abajo, escuchando a los barrios y a la gente que se organiza para mejorar su entorno. Esa es la política que necesitamos también en Andalucía", ha señalado. Entre sus prioridades, Jiménez también ha destacado la defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad.

La candidata ha explicado que su compromiso con la sanidad pública también tiene una dimensión personal, tras haber superado un cáncer de mama. "Soy superviviente de un cáncer de mama y sé muy bien lo que significa contar con una sanidad pública fuerte. Gracias al trabajo de profesionales de la sanidad pública hoy estoy aquí. Por eso defender la sanidad pública no es un eslogan: es defender un sistema que salva vidas", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de reforzar el sistema sanitario andaluz con más inversión y personal. "La sanidad pública andaluza necesita más recursos, más profesionales y menos privatizaciones. Defenderla es defender la igualdad y garantizar que cualquier persona, viva donde viva y tenga el ingreso que tenga, pueda recibir una atención digna", ha añadido.

Además, Micaela Jiménez participó en la puesta en marcha del Centro Sociocultural La Nave, un centro social autogestionado de Málaga del que es socia y en cuya junta directiva participó durante varios años, una experiencia que, según destaca, refleja su forma de entender la política. "Creo en una izquierda que tenga el coraje de defender los derechos sociales, de plantar cara a las desigualdades y de poner la vida de la gente en el centro. Ese es el proyecto que queremos construir para Andalucía", ha concluido la candidata del partido morado.