Miguel Herrán celebra un nuevo rodaje en Málaga y elogia Almería como "la gran desconocida" al presentar 'El confidente'

Archivo - El actor Miguel Herrán atiende a los medios de comunicación. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor malagueño Miguel Herrán ha traído su nueva película, 'El confidente', a Andalucía, donde primero la ha presentado esta semana en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y hará lo propio en el Festival de Cine de Almería la próxima semana. Asimismo, ha desvelado nuevos proyectos como 'Vengo de ese miedo', cinta que acaba de terminar de rodar en Málaga basada en la novela autobiográfica de Miguel Orestes, y 'El Potro de Vallecas', de nuevo a las órdenes de Daniel Calparsoro, al tiempo que ha reivindicado a Almería como "la gran desconocida de Andalucía".

En una entrevista concedida a Europa Press, Herrán ha abordado los detalles de este thriller español dirigido por Calparsoro e inspirado en hechos reales, que cuenta con guion del granadino Fernando Navarro y llegará a los cines el próximo 29 de enero de 2027. La trama narra la relación entre un policía veterano (interpretado por Javier Gutiérrez) y un joven radical cercano al entorno de ETA (al que da vida el propio Herrán) durante los últimos años de la banda terrorista.

En la cinta, el intérprete encarna a Imanol, un joven de la izquierda abertzale radical golpeado por la violencia que acaba convirtiéndose en informante de la Policía para intentar frenar la espiral de sangre. Ante este reto, ha confesado que construyó el personaje sobre "unas convicciones políticas basadas en la defensa de los derechos", al entender que en sus orígenes el movimiento nació vinculado a la reivindicación de "la cultura del País Vasco, el idioma o elementos representativos como el lauburu". Según ha explicado, el desafío pasó por comprender "que el amor y el odio van de la mano" y que, cuando esa lucha deriva en "muertes totalmente injustificadas" y se transforma en algo con lo que no está de acuerdo, "llega a odiarlo", convirtiéndose en su único objetivo vital "parar todo ese sinsentido".

EL RETO DE MEMORIZAR EL EUSKERA A NIVEL FONÉTICO "COMO UNA CANCIÓN"

En cuanto a su interpretación, Herrán ha detallado que otro gran escollo fue rodar en euskera, una lengua que define como "muy complicada", pero a la vez "preciosa, muy única y con palabras muy concretas con significados extensos y muy poéticos". Sin embargo, ha subrayado que presenta "la dificultad de que no te permite improvisar", por lo que tuvo que memorizar sus diálogos "a nivel fonético y a base de repetición y mucho trabajo de dicción". "Si tienes un monólogo de ocho líneas, te lo acabas aprendiendo como una canción; si de repente el director quisiera poner la línea cuatro en la siete y la siete en la cuatro, te vuela la cabeza y sufras un bloqueo mental, porque esa musicalidad es la que permite automatizar el texto y expresarlo de manera natural", ha relatado.

Asimismo, Herrán ha señalado que el rodaje fue "muy divertido y sencillo", ya que no incluyó las únicas escenas que le generan "vergüenza", las de fiesta. "Estás rodeado de figuración que no conoces, que no puede hablar y está bailando en silencio mientras tú tienes que elevar la voz", ha explicado, precisando que lo más parecido fue la secuencia del 'ongi etorri' --el recibimiento a Imanol en el pueblo--, cuya dificultad fue únicamente "técnica, a nivel de cámara, climatología y figuración".

Sobre su trabajo junto a Javier Gutiérrez, el actor malagueño ha destacado la admiración profesional y personal que siente por él, definiéndolo como "una bellísima persona, espectacularmente culto y con mucha comedia" con quien rodar ha supuesto "una 'masterclass'" y "un regalo". "Para cualquier actor español que esté construyendo una carrera debería ser uno de los máximos referentes; poder estar con él en el set, ver cómo se comporta, cómo escucha, cómo propone y cómo interpreta es un auténtico lujo, porque a Javier no se le nota interpretar y todas las palabras del texto las dice con verdad", ha subrayado.

Con respecto a trabajar con Daniel Calparsoro y Fernando Navarro, ha señalado que "ha sido divertido y muy agradable", aunque sobre todo ha destacado "haber podido vivir durante todo el periodo de rodaje en San Sebastián". "Como gran amante de la naturaleza, de la montaña y de todo lo que deriva de ese estilo de vida, creo que en el norte son los que más saben disfrutar y valorar un entorno natural de esas dimensiones", ha explicado.

DOS NUEVAS PELÍCULAS EN MARCHA, UNA DE ELLAS RODADA EN MÁLAGA

Por otro lado, Herrán ha desvelado el nuevo proyecto que acaba de terminar de rodar junto a la directora Violeta Salama, titulado 'Vengo de ese miedo', una adaptación de la novela autobiográfica de Miguel Orestes. "Creo que es una historia más que digna de llevar a la pantalla, una historia que sucede en el barrio de El Palo y Echevarría, en Málaga", ha señalado, indicando que en el plano personal le ha hecho "una ilusión desmedida" rodar en lo que considera su barrio malagueño, ya que las oficinas de producción se instalaron "en la misma calle" donde tiene su pizzería y pudo disfrutar de tener a su familia cerca los fines de semana.

Asimismo, ha destacado que este proyecto le ha permitido conocer de cerca a Salama, a quien ha definido, entre bromas, como "la mejor directora" con la que ha trabajado nunca al ser la primera mujer que lo dirige, aunque ha subrayado que, "englobándola también con los directores, es de las mejores que he conocido sin lugar a dudas".

En este sentido, ha explicado que ha sido "un trabajo muy duro" por parte de la cineasta poder sacar adelante el filme, dado que, "por la naturaleza y dureza de la propia historia, no ha tenido muchas facilidades a la hora de conseguir financiación". "Al final, peleándolo, ha conseguido llevar esa idea y ese guion a algo físico", ha reivindicado, mostrando su orgullo por "el trabajo que hemos hecho, de la historia que hemos contado y de todo lo bueno, aunque parezca contradictorio, que puede derivar de contar una historia de esta índole con la crudeza y la narrativa visual que ha construido Violeta junto con su director de fotografía".

En esta línea de próximos estrenos, el intérprete malagueño ha recordado que, justo antes de iniciar el rodaje de 'El confidente', acababa de concluir la grabación de otra película titulada 'El potro', también a las órdenes de Calparsoro, cuya fecha de llegada a los cines aún desconoce.

HERRÁN DESTACA ALMERÍA COMO "LA GRAN DESCONOCIDA DE ANDALUCÍA"

Por otro lado, el actor ha señalado que le gustaría volver a grabar en Andalucía, destacando que rodar en esta tierra le resulta siempre gratificante, "igual que siempre me será agradable rodar en el norte y me atrevería a decir que, en general, en España siempre me ha sido muy agradable rodar, ya que me gusta mucho nuestro país". "Creo que tenemos unas riquezas culturales, ideológicas y geográficas que muchas veces no somos capaces de valorar con el nivel que se merece; tenemos un país muy pequeñito al que no le falta de nada", ha reflexionado.

En este contexto, el intérprete que dio vida a Río en 'La casa de papel' ha apuntado que "Almería es la gran desconocida de Andalucía", precisando que, "sobre todo Cabo de Gata, me parece que es un lugar que por gracia y por desgracia está poco explotado".

Finalmente, Herrán ha valorado que la acogida de 'El confidente' en el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha sido "sorprendentemente buena". En su estreno en esta cita, ha destacado lo "muy agradable" que le ha parecido el certamen en cuanto a desplazamientos y gestiones, "porque está todo muy cerquita y Sevilla es una ciudad muy agradable para moverse caminando", al tiempo que ha agradecido "el respeto y el cariño que tuvo el público al acabar la película: la manera de aplaudir, de acercarse y de dar la enhorabuena era muy bonita, muy emotiva y muy real". Todo ello a la espera de comprobar la recepción de la cinta en el otro extremo de la comunidad, en el Festival de Cine de Almería.