Mijas desarrolla labores de tratamientos silvícolas, desbroces y podas en la sierra para prevenir incendios

Trabajos mantenimiento Sierra Mijas prevencion incendios - AYUNTAMIENTO

MIJAS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) desarrolla en la actualidad labores de mantenimiento en la Sierra de Mijas, con el objetivo de prevenir incendios forestales en la época de mayor peligrosidad que está a punto de llegar.

Estos trabajos se llevan a cabo a través de un contrato adjudicado a la empresa Eulen, que alcanzará los 1.217.715,12 euros si se cumple la prórroga prevista hasta 2029.

En cuanto a los trabajos que contempla el contrato destacan los tratamiento silvícolas, desbroces mediante rozas, claras y clareos, podas (incluyendo eliminación de especies invasoras), repoblaciones forestales y conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de ámbito forestal.

El concejal de Medio Ambiente, Marco Cortés, ha realizado una visita a una de las zonas de actuación, concretamente al Arroyo del Becerril, en el Puerto de la Gitana. Los operarios trabajan allí estos días para minimizar los riesgos que una vegetación descontrolada pueda generar en la época de calor, poca humedad y altas temperaturas que comienza con la primavera y se extiende durante el verano.

El contrato establece que los encargados de los trabajos sean ingenieros superiores e ingenieros técnicos forestales, siempre con más de cinco años de experiencia; acompañados de un capataz forestal con más de cinco años de experiencia titulado como técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos.

Todos los trabajos se tienen que llevar a cabo forzosamente entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, que es la época autorizada por la Junta de Andalucía. Cabe destacar que Mijas es el único municipio de la provincia de Málaga que completa con recursos propios las actuaciones que desarrolla la administración autonómica.

En la ejecución de los trabajos no se podrá cortar, arrancar, podar o dañar especies de flora incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, tampoco en el catálogo andaluz, ni en el anejo V de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Especies Animales y Vegetales de Interés Comunitario que requieran protección estricta.

En caso de detectarse especies de flora incluidas en los documentos, se deberá solicitar autorización previa a la Junta de Andalucía para cualquier acción que se plantee. En cuanto a la gestión de residuos vegetales que se generen, el contrato establece que deberán ser retirados o eliminados mediante trituración, astillado o un traslado a punto autorizado a la mayor brevedad posible.