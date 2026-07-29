Mijas fumiga parques Andalucía, El Abuelo y 3 de Abril dentro de la prevención del mosquito del virus del Nilo

Mijas fumiga parques Andalucia, El Abuelo y 3 de Abril dentro de la prevención del mosquito del virus del Nilo - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha fumigado a primeras horas de este miércoles los parques Andalucía, El Abuelo y 3 de Abril, en la zona de Las Lagunas, para prevenir la aparición de mosquitos que pueden transmitir el virus del Nilo Occidental.

Este refuerzo que lleva a cabo la delegación municipal de Sanidad responde a la detección, por parte de la Junta de Andalucía, de la presencia de estos insectos en capturaderos la zona del Miramar en su último control.

El concejal responsable, Marco Cortés, ha explicado que las tres instalaciones permanecerán cerradas al público durante todo este miércoles debido a estos trabajos de desinsectación. Volverán a abrir con normalidad al público mañana jueves en su horario habitual.

La fumigación de estos tres parques responde al refuerzo del plan de vigilancia y control que el Ayuntamiento de Mijas ejecuta desde el pasado sábado 24 de julio, y que arrancó con una fumigación inmediata durante todo el fin de semana de las zonas húmedas e imbornales del municipio.

Asimismo, han detallado que Sanidad ha reducido de quincenal a semanal la frecuencia de las fumigaciones en el área afectada (hasta 1,5 kilómetros a la redonda de la zona de detección), y mantendrá todas las medidas al menos hasta el 21 de agosto, que es la fecha marcada por la Junta de Andalucía para la alerta decretada por la detección del mosquito.

Por último, han destacado que el pasado 14 de julio, la Junta de Andalucía realizó una inspección y no detectó la presencia del virus en el municipio. Además, el Ayuntamiento de Mijas ha recordado la importancia de la adopción de las medidas preventivas normales, como repelentes o mosquiteras; así como evitar aguas estancadas en cubos, barreños o charcas en zonas privadas.