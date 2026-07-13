Mijas (Málaga) recibe al investigador Carlos Huesa y le traslada oficialmente su nombramiento como 'Hijo Adoptivo'

Recepción del investigador Carlos Huesa y nombramiento como 'Hijo Adoptivo de Mijas' - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, ha recibido este lunes al científico Carlos Huesa Berral, especializado en la investigación contra el cáncer en Harvard (Boston, EEUU), para trasladarle de manera oficial su nombramiento como 'Hijo Adoptivo de Mijas'.

Huesa, malagueño de madre mijeña y que mantiene una gran relación con el municipio, fue nombrado por unanimidad de la corporación en el pleno ordinario del pasado 23 de junio.

Mata ha destacado los méritos de Huesa, que actualmente trabaja como postdoctorando en el Massachusetts General Hospital, afiliado a la Harvard Medical School, donde investiga tratamientos para el cáncer de hígado. Huesa ha recibido numerosos premios importantes por su trabajo, el último concedido por el gobierno de Estados Unidos a través del Instituto Nacional de Salud y el Instituto del Cáncer.

Mata ha estado acompañada por el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cuevas. "Carlos Huesa es un ejemplo perfecto para la juventud mijeña, porque ha demostrado que con trabajo, esfuerzo y vocación se pueden alcanzar las más altas metas en cualquier campo, y aportar a la sociedad para hacerla cada día mejor", ha asegurado la regidora durante su reunión con Huesa, celebrada en el despacho de Alcaldía.

El acto oficial de nombramiento se celebrará el próximo mes de diciembre en Mijas. Por su parte, Huesa ha agradecido el honor concedido y ha asegurado que conlleva una responsabilidad importante.

"Soy la persona que soy por el pasado que he tenido, y ese pasado no tiene sentido si no se habla de Mijas, de mis padres, de mis abuelos, porque yo estaba aquí todos los fines de semana y éste es mi lugar de la infancia", ha apuntado.

Además, se ha comprometido a participar en el pueblo, y a dirigirse a los jóvenes de Mijas para hablarles de la investigación y de la ciencia, en unos encuentros que ya planifica para el próximo mes de diciembre. "Mijas resume muy bien quién soy yo, es realmente bonito acordarme del papel de mis abuelos y del esfuerzo de mis padres, y recordar el entorno de cariño que crearon para mí en Mijas", ha añadido Huesa.

UNA TRAYECTORIA MUY DESTACADA EN EEUU

El premio concedido por el gobierno de Estados Unidos a Carlos Huesa lleva por nombre 'Pathway to Independence Award', y ofrece hasta cinco años de financiación para sus investigaciones. Se trata de un galardón reservado a postdoctorandos que propongan proyectos de investigación relevantes para uno o varios de los institutos y centros participantes en el Instituto Nacional de Salud, en este caso el Instituto del Cáncer.

En concreto, la investigación de Huesa se centra en una terapia para el cáncer de hígado que consiste en inyectar microesferas radioactivas a través de la arteria hepática. Este procedimiento tiene un doble objetivo: por un lado, cortar el suministro de nutrientes al tumor y, por otro, emitir radiación localizada para destruir las células tumorales.

Huesa comenzó sus estudios superiores en la Universidad de Málaga, en Ingeniería de ls Salud, y posteriormente realizó el doctorado en Física Médica en la Universidad de Navarra. Desde finales de 2022 reside en Boston, donde obtuvo en 2024 la beca de la American Cancer Society.

Otro importante premio que obra en su poder es el 'Best in Physics' de la American Association Of Physicists in Medicine. En 2025 recibió la Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud.