Miles de velas y antorchas iluminarán Carratraca (Málaga) durante la celebración del Embrujo Andalusí

Presentación del festival Embrujo Andalusí de Carratraca. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Carratraca vuelve a reencontrarse con su pasado andalusí del 4 al 6 de septiembre. Durante esos tres días, la localidad celebrará el festival Embrujo Andalusí transformando sus calles en un zoco árabe, con gastronomía, artesanía, música y diferentes actividades culturales.

Todo ello rodeado de un ambiente mágico, especialmente por las noches, con las calles del pueblo iluminadas por miles de velas y antorchas.

Así lo ha anunciado el diputado provincial Luis Rodríguez junto a alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, en la presentación de la XXIX edición de este festival, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, y que este año contará como pregonera con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Rodríguez ha subrayado el apoyo de la institución provincial "a las fiestas singulares, que reflejan la riqueza, variedad y heterogeneidad de la provincia de Málaga y pertenecen a la herencia de un pasado cargado de cultura y tradiciones populares".

En este sentido, el diputado provincial ha incidido en la importancia del festival de Carratraca, "ya que permite dar a conocer su legado cultural andalusí, trasladando al visitante al pasado, además de favorecer la llegada de visitantes y generar nuevas oportunidades para el tejido económico y social de los municipios de interior".

Tal y como ha explicado la alcaldesa, la programación de este año contempla un zoco artesanal, exposiciones, teatro, danza, pasacalles, música, y gastronomía, entre otras actividades.

El viernes 4 de septiembre, tras la apertura del zoco de artesanos, tendrá lugar a las 20,00 horas el acto inaugural de la XXIX edición del festival en el Palacio de Trinidad Grund, todo ello amenizado con pasacalles de música y danza. A las 22,00 horas, Antonio de Verónica y Saray Cortés llevarán su espectáculo flamenco Embrujo Andalusí al Auditorio de la plaza de toros.

La jornada del sábado arranca con la apertura del zoco de artesanos a las 12,00 horas y de los talleres de caligrafía, helados, pintura y madera, entre otros. El día se completa con exhibiciones, pasacalles, títeres y degustaciones gastronómicas.

La iglesia de Nuestra Señora de la Salud acogerá la actuación de un cuarteto de música clásica y Estrella Morente será la protagonista de la noche con un concierto en el auditorio de la Plaza de Toros (venta de entradas en taquilla; en giglon.com; y en los establecimientos de Carratraca: Bar Paco Pi, Rincón del Chori y Taberna La Plaza).

El domingo 6 de septiembre, último día del festival, además de contar con el zoco, talleres, exhibiciones, pasacalles y títeres, una panda de verdiales se encargará de amenizar la jornada. Un espectáculo de magia en la Plaza del Zoco pondrá el broche final al festival Embrujo Andalusí 2026.