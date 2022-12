El Mirador del Carmen de Estepona (Málaga) se estrena en marzo de 2023 con una exposición de la Colección Thyssen

MÁLAGA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipamiento cultural El Mirador de El Carmen de Estepona (Málaga) abrirá en marzo de 2023 con una exposición con fondos de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, que ha sido presentada este lunes en la capital malagueña.

Al acto han acudido el alcalde de Estepona, José María Urbano; la baronesa Carmen Thyssen; el conservador general de la Colección Carmen Thyssen y patrono del Museo en Málaga, Guillermo Cervera; el gerente del Museo, Javier Ferrer, y la directora artística, Lourdes Moreno.

El Ayuntamiento y el Museo Carmen Thyssen Málaga refuerzan así la colaboración que ambas instituciones emprendieron en 2018, cuando el Consistorio colaboró como patrocinador con la muestra 'Mediterráneo. Una Arcadia reinventada. De Signac a Picasso'.

Después, ha participado en otras muestras, como 'Modernas y seductoras. Mujeres en la Colección ABC (1900-1936)' o 'Juana Francés. Antología íntima (1957-1985)'. Ambas entidades mantienen una estrecha relación "con el objetivo común de aproximar el arte y la cultura a la ciudadanía de Estepona, además de servir de proyección a la marca de ciudad".

Por su parte, el Mirador del Carmen se sitúa como un enclave que desde el próximo mes de marzo "apostará por consolidar a la localidad como una ciudad cultural y abierta al mar", debido al edificio proyectado bajo el sello del arquitecto Salvador Moreno Peralta, que forma parte del proyecto de embellecimiento y ajardinamiento que se está llevando a cabo en la localidad.

UN EDIFICIO CON CONSERVATORIO Y BIBLIOTECA

Según ha explicado el alcalde, el edificio estará compuesto por un conservatorio y una biblioteca, así como por una sala para acoger "exposiciones de máxima calidad". Se ha referido a la relevancia del emplazamiento donde se ubicará esta colección artística, "ya que será un edificio emblemático dentro de un gran bulevar peatonal ajardinado, que abre la ciudad al mar y que genera un enclave estratégico para Estepona".

Dentro de esta colaboración mutua, el museo ha aportado su experiencia en la definición de los espacios expositivos de El Mirador del Carmen en cuanto a accesibilidad, recorrido de los espacios, iluminación o climatización se refiere.

La muestra repasará el arte español desde el romanticismo hasta el arte pop, en cuyo discurso y contenidos está trabajando el equipo del museo, que dirige Lourdes Moreno. Estará compuesta por cerca de medio centenar de obras y cubrirá los más de 600 metros cuadrados de superficie del espacio por un período de seis meses, de marzo a septiembre de 2023.

La aportación de la baronesa Carmen Thyssen permitirá a Estepona impulsar la oferta cultural y artística del municipio, convirtiéndose en un referente dentro del resto de municipios de la provincia.

Al respecto, la baronesa ha manifestado estar "encantada" con la estrategia cultural de Estepona.

"El alcalde está haciendo un esfuerzo importante por incorporar su ciudad al circuito artístico nacional", ha indicado la baronesa, al tiempo que ha asegurado que ha conocido Estepona "desde pequeña y siempre me gustó", además se haberse mostrado "orgullosa" de la plaza que hay en el municipio malagueño con su nombre.

También ha insistido en que "no compro obras por un artista en concreto, sino porque me enamoro de la obra, y yo me he enamorado de los cuadros porque siento gran respeto hacia los grandes pintores del siglo XIX y XX de España".

El alcalde, por su parte, ha dicho que, en caso de tener que utilizar una palabra en nombre de la ciudad, "es la gratitud hacia la baronesa, hacia Guillermo y hacia todos los patronos del museo, hacia el propio museo y la institución", ya que, a su juicio, "nada mejor le podría pasar al municipio en estos momentos que que la Colección del Thyssen extienda sus brazos hacia Estepona".

Además, García Urbano ha destacado la apuesta que en la última década se ha realizado "por desarrollar un modelo de ciudad sostenible y con calidad de vida, como factor dinamizador de la actividad cultural, social y económica".

"LA VOCACIÓN DE PROYECTARSE FUERA"

El gerente del Museo ha precisado que la institución es proactiva en la colaboración e interacción con otras instituciones nacionales e internacionales. "Tanto la Colección como el Museo han tenido la vocación de proyectarse fuera", ha destacado Ferrer.

Por su lado, Guillermo Cervera ha subrayado la importancia de que "los grandes museos realicen colaboraciones con otros museos", igual que hay "hermanamientos entre ciudades". "Nosotros lo hemos decidido hacer con una ciudad que cree y ha creído en este museo desde hace muchos años", ha abundado, al tiempo que ha precisado que se trata de una forma de "culturización de la ciudad de Estepona".

La exposición con la que abrirá El Mirador del Carmen ofrecerá un recorrido por artistas españoles de la Colección Thyssen como Fortuny, Sorolla, Rusiñol, Casas, Bores, Tàpies, Amalia Avia, Menchu Gal, María Antonia Dans, entre otros.

La directora artística ha detallado que se han seleccionado obras de la colección privada y de la que está depositada en el Museo Carmen Thyssen, que "permiten ver la evolución del arte español desde finales del siglo XIX hasta principios del XX", lo que se trata de "una apuesta en valor" y "una forma de entender que el arte español ha tenido diversas conexiones", ha destacado Moreno.

RENOVACIÓN DEL ACUERDO CON EL THYSSEN

En cuanto a la renovación del acuerdo de colaboración entre el Museo Carmen Thyssen Málaga y el Ayuntamiento de la ciudad, la baronesa ha asegurado que "estamos negociando porque desde luego quiero que este museo sea para siempre. Es muy bonito, muy especial, Málaga es muy bonita y esas negociaciones estamos llevándolas a cabo ya".

Guillermo Cervera, por su lado, ha dicho que "simplemente estamos llegando a la fecha, faltan tres años para el cumplimiento del acuerdo, pero estamos hablando de la renovación, nada más que eso. Partiendo de la voluntad de que este museo siga para siempre, la línea es esa".

"Cuando llegue el momento lo diremos todo. Hay cositas y hay que pensar en el futuro", ha continuado, explicando que están adquiriendo más obras como coleccionistas y que habrá que estudiar "diferentes fórmulas, pero nada más que eso".