Montesinos destaca que el PP es "la casa de quienes quieren oportunidades, menos impuestos y desbloqueo"

Publicado 08/10/2019 13:22:10 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y candidato por Málaga al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 10 de noviembre, Pablo Montesinos, ha señalado este martes en Marbella (Málaga) que el PP es "la casa de quienes quieren más oportunidades, menos impuestos y desbloqueo" y ha apelado a los votantes de centro, centro derecha y los "socialistas descontentos".

Montesinos, que ha comparecido en un acto de partido junto a la coordinadora de campaña del PP de Málaga y candidata al Congreso, Carolina España; y la candidata del PP al Senado, Ángeles Muñoz, ha asegurado que el PP es conocedor del "hartazgo de la ciudadanía" por ir de nuevo a unas elecciones generales, pero ha señalado que es obligación de su partido "explicar a los españoles que, si vamos a las urnas, es por la responsabilidad exclusiva y fracaso personal de Pedro Sánchez".

"En agosto teatralizaba una negociación con quienes decía que eran sus socios preferentes, de la izquierda, mientras en Ferraz y el Palacio de La Moncloa ya elegían el eslogan de campaña y preparaban la estrategia electoral. Mientras decía que negociaba, el señor Sánchez ya estaba pensando en las elecciones", ha indicado.

Montesinos ha asegurado que el PP afronta el encuentro con las urnas "con un discurso propositivo centrado en las preocupaciones reales de los malagueños y los españoles".

"Nos vamos a dirigir al malagueño y al español que tiene que abrir la persiana todos los días y que no entiende por qué hoy ya no hay un gobierno a pleno rendimiento que haga frente a los indicadores de desaceleración económica, que es la prioridad el presidente del PP, Pablo Casado, si sacamos un escaño más", ha agregado.

Montesinos ha señalado que la convocatoria electoral es "una segunda oportunidad y salimos a la calle con el mensaje de que todos juntos podemos conseguirlo", al tiempo que ha indicado que el PP apelará "al socialista descontento, que votó al PSOE en Málaga y que no entiende por qué Sánchez ha bloqueado la situación, por qué los socialistas no han roto en Navarra con los radicales o por qué el partido socialista no se situó del lado de los constitucionalistas en el Parlamento de Cataluña y se puso de perfil".

Además, ha agregado, el PP apelará "a todo el votante de centro y de centro derecha, a los que decimos que el PP es la casa común, la casa en la que nos vamos a preocupar de los problemas reales de los españoles".

Montesinos ha indicado que "Málaga se merece un gobierno a pleno rendimiento y se merece pasar del bloqueo al impulso reformista". "Los malagueños se merecen un presidente del gobierno que tome el timón de una vez por todas y que aplique las medidas necesarias que reviertan la tendencia negativa en página económica", ha apuntado.

Según ha señalado, el "impulso de Málaga y de Costa del Sol será decisivo para que Pablo Casado sea el próximo presidente del gobierno de España". "Los malagueños saben que, si Casado saca un escaño más que el señor Sánchez, habrá gobierno de inmediato e impulso reformista. El PP está en plena forma para ganar las próximas elecciones generales", ha añadido.

Ha incidido también en que el PP "tiene la legítima aspiración de que todo el votante de centro derecha y el socialista descontento vayan a la casa del PP, la de quienes quieren más oportunidades, menos impuestos y desbloqueo".

Por su parte, la candidata del PP al Senado, Ángeles Muñoz, ha apuntado que su partido tratará de movilizar durante la campaña a toda la ciudadanía "para que el 10 de noviembre tenga el mejor de los resultados, que, para la provincia de Málaga, es un gobierno del PP".

"Cada vez que ha gobernado el PP nos ha ido bien y cuando ha gobernado el PSOE, ha habido despropósitos, falta de apoyo y vuelta atrás en muchas cuestiones conseguidas en los años de gobierno del PP, como la recuperación de bienes en los casos judiciales o la estabilización de las playas", ha apuntado.

Muñoz ha indicado que "hace falta que se le dé la vuelta al gobierno del señor Sánchez y que se vuelva en contra la estrategia electoralista que ha hecho durante estos meses", ha concluido.