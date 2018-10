Moreno: La palabra de Marín sobre no dar apoyo a Susana Díaz "no tiene valor ni credibilidad"

Actualizado 12/10/2018 13:15:59 CET

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este viernes que "en absoluto" se cree las palabras del líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, sobre que los votos a su partido --Cs-- no servirán para que Susana Díaz sea presidenta ni el PSOE-A gobierne Andalucía. "La palabra de Juan Marín en este tema en concreto no tiene ningún valor ni ninguna credibilidad", ha remarcado.

Además, sobre un posible acuerdo entre los 'populares' y la formación naranja, Moreno ha afirmado que "depende, evidentemente, de Ciudadanos", quienes "tiene que actuar de una manera responsable", ya que "hasta ahora ha timado a sus electores".

Moreno, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a los actos conmemorativos de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, en Málaga, ha dejado claro que "en absoluto" se cree las declaraciones del líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía.

"No me lo creo en absoluto porque ya fue el propio Juan Marín quien en las pasadas elecciones de 2015 dijo que no iba a dar el apoyo a Susana Díaz; lo dijo y después no solo le dio el apoyo, sino es que Susana Díaz ha disfrutado de una mayoría absoluta gracias al apoyo de Ciudadanos durante estos tres años y medio", ha afirmado.

Por otro lado, cuestionado, en concreto, sobre un posible acuerdo entre PP y Cs, el presidente del PP-A ha dicho que "depende de ellos", de Ciudadanos. "Nosotros siempre hemos tendido la mano a entendernos y siempre hemos considerado que tenemos proyectos que pueden ser comunes en asuntos como el económico o la integridad territorial de España", entre otros.

No obstante, ha añadido que para ello Ciudadanos "tiene que actuar de una manera responsable", ya que, según Moreno, "hasta ahora Cs ha timado a sus electores". "Se presentó bajo el eslogan del cambio y no tardó ni unos meses en apoyar a Susana Díaz y ser el socio más dócil de la historia del autonomismo en nuestra tierra".

"Lo que tiene que decidir Ciudadanos es dónde quiere estar", ha dicho Moreno, al tiempo que ha añadido que "nosotros lo decimos claro: Nosotros no vamos a pactar con 40 años de socialismo" y la formación naranja "lo que tiene que decir claro, contundente, nítido, y yo diría, incluso, yendo al notario porque ya no nos lo creemos, que no van a pactar con el PSOE", ha concluido.