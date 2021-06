Moreno insta a trabajar contra comportamientos "de crueldad" vinculados a violencia machista: Es "de ser un hijo de tal"

MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado a toda la sociedad a trabajar para evitar todos los comportamientos "terribles" y de "crueldad" vinculados a la violencia de género, en referencia a las informaciones conocidas del hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia desaparecida hace más de 40 días en Tenerife junto a su hermana Anna y su padre, Tomás Gimeno, y la confesión del crimen por parte del novio de la joven desaparecida en Martín de la Jara (Sevilla).

"Me parece de un nivel de crueldad, de ser un hijo de tal, me parece tan fuerte que se me encoge el alma", ha asegurado Moreno, quien ha asegurado que "a todos se nos encoge el corazón cuando vemos noticias como las de ayer". "No puedo entender la miseria humana, ver que la pareja asesina a su expareja, con un bebé de cuatro meses, y la descuartiza; y un padre que mata a sus dos hijas, no encuentro, porque no la tiene, explicación posible", ha incidido.

Por eso, ha considerado que "es algo tan terrible que tenemos que trabajar toda la sociedad para evitar ese tipo de comportamientos, esos asesinos que son capaces de todo, y que está vinculado una vez más a la violencia de género", ya que, ha apuntado, "al final mata a esos hijos por despecho hacia una mujer o el otro asesino hijo de tal cuando le hace eso a una chica de 17 años".

"Son de esas cosas que uno no puede entender, no va a entender nunca y que genera mucha tristeza y al mismo tiempo muchísima rabia", ha manifestado el presidente andaluz en declaraciones a los periodistas tras asistir a la inauguración de Home of Giants en Málaga.