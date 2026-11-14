Moreno llama a coger "la papeleta de la dignidad, la responsabilidad y el patriotismo; la de Vivas y los caballas"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del PP de Ceuta y presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un acto público de campaña. - Álex Zea - Europa Press

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha apelado a la dignidad de Ceuta y de sus ciudadanos como una de las cuestiones que deben tener presentes los andaluces en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha llamado a coger "la papeleta de la dignidad, la responsabilidad y el patriotismo que Juan ha demostrado a lo largo de estos tres meses", en referencia al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Así lo ha dicho en un acto electoral en Benalmádena (Málaga), en el que precisamente estaba presente y ha participado el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y también el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo.

Moreno ha recordado su compromiso de no dejar de hablar de los ceutíes "allá donde vaya" frente a la estrategia del Gobierno, "que intenta por todos los medios que no hablemos de Ceuta, ni de lo que ha sucedido en Ceuta, ni por qué ha sucedido en Ceuta y por qué siguen viviendo esa situación".

Según ha recordado, lo ocurrido fue también un "drama humanitario" que dejó 141 fallecidos. "Nadie de la izquierda se ha acordado", ha manifestado, "no les he oído hablar a lo largo de los últimos tres meses de ninguna de esas víctimas que eran chavales, jóvenes en su mayoría, que perdieron la vida".

En comparativa con lo que habría ocurrido en países del entorno, Moreno ha asegurado que "cualquier presidente digno inmediatamente pone todos los mecanismos que tiene a su alcance, tanto nacionales como internacionales, para parar la avalancha, condenarla la avalancha y advertir al que ha permitido la avalancha y en tercer lugar, poner los mecanismos para que nunca vuelva a pasar".

Y ha contrapuesto la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la de Vivas. "Qué diferencia, Juan, entre tu dignidad, tu compromiso y tu fortaleza, y la del señor Sánchez", ha afirmado.

Moreno ha recordado la cercanía entre Ceuta y Andalucía, dos tierra que baña "el mismo mar, tenemos las mismas inquietudes, tenemos la misma manera de hablar, mismo acento, tenemos las diócesis compartidas, tenemos muchas cosas que son comunes".

Asimismo, ha recordado el plan de reactivación de Ceuta y Melilla anunciado por Feijóo, con la implicación de Frontex, "que no ha querido Sánchez nunca" y con las fronteras reforzadas para las ciudades autónomas. "¿Qué cachondeo es eso de una verjita? Tú tienes que tener una frontera en condiciones, moderna, capaz, sostenible", ha espetado.

"Yo pido que también se reaccione ante la frontera sur, porque es la frontera sur de España. Y la frontera sur de Europa", ha completado.

GRAN MOVILIZACIÓN DESDE ANDALUCÍA

Moreno ha hecho un llamamiento a una "gran movilización" desde Andalucía para "sumar una gran mayoría de cambio" en las próximas elecciones generales y ha garantizado que "desde Andalucía yo voy a ser igual de exigente, política y en manera de reivindicación de infraestructuras con Alberto Núñez Feijóo que con Pedro Sánchez" si el líder 'popular' llega a la Presidencia del Gobierno.

Ha asegurado que España necesita "un gestor" que haga funcionar el país y ha dicho que "la única alternativa posible y viable que hay es Alberto Núñez Feijóo y el PP".

Moreno ha vuelto a señalar "el maltrato a Andalucía" por parte del Gobierno, que ha calificado de "permanente, constante, injusto". "Y nos han tratado mal simple y llanamente porque los andaluces decidieron hace unos años coger un rumbo distinto con otra opción política, con otro estilo político, con otra forma de entender la política que es la que lidera ahora mismo el PP en Andalucía", ha dicho.

Ha advertido de que si el PSOE vuelve a gobernar "nos van a freír a impuestos a todos" y ha asegurado que "las familias andaluzas y españolas han perdido un 35% de poder adquisitivo", por lo que ha lamentado que "ocho años de sanchismo han conseguido empobrecer a las clases medias". "Nos han hecho más pobres con una política inflacionista y nos han hecho más pobres metiéndonos la mano en la cartera, subiendo 65 figuras impositivas", ha afeado.

También ha apuntado a "cómo protegen los servicios públicos" los socialistas, poniendo como ejemplo el ferrocarril, pero también la vivienda, algo que, ha recordado, "en el año 2018 no estaba ni entre los diez ni 15 problemas de los españoles" y que "ocho años de pésima gestión ha convertido el problema de la vivienda en un problema real y en el primero de los problemas especialmente para la gente joven".

El presidente del PP-A se ha referido, igualmente, al problema del suministro eléctrico que afecta, ha explicado, a la implantación de empresas y al desarrollo de proyectos y ha asegurado que en Andalucía "hemos hecho los deberes y hoy por hoy producimos el 73% de la electricidad de los andaluces aquí".

"¿Por qué nos asfixian? ¿Por qué nos cierran el grifo?", se ha preguntado Moreno, quien ha cuestionado cuántos kilómetros de autovía ha hecho en ocho años el presidente Sánchez y ha respondido que "ha hecho como una rotonda; tres kilómetros y medio de autovía nueva en ocho años". Ha dicho que ha ocurrido lo mismo con inversiones en agua, en Cercanía o en aeropuertos.

Asimismo, se ha referido a las investigación de la Fiscalía europea sobre las pulseras antimaltrato. "No me puedo creer que han hecho negocio con el drama de mujeres que son amenazadas y asesinadas. Es que no puedo creérmelo. Es de una mezquindad absoluta", ha expresado.

Y también ha apelado a los votantes "decepcionados" del PSOE; "personas que no se han dejado arrastrar por ese muro que ha construido Sánchez para separar a los españoles" y también "para tapar todas estas vergüenzas" y les ha pedido confianza en el PP.

Ha dicho que esto "no es un partido de fútbol o una final que te duele pero dices se ha perdido, pero el año que viene ya podemos jugar otra vez". "Estos son cuatro años más de sanchismo, pero del peor de los sanchismos posible, el peor de todos", ha advertido, por lo que ha insistido en apoyar el proyecto "fuerte, sólido, estable" que tiene el PP.