Moreno (PP) dice que Gobierno "está en los asuntos de España", mientras "los nuevos partidos se dedican al oportunismo"

Publicado 11/03/2018 15:40:01 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que el Gobierno del PP "está en los asuntos de España, en los intereses generales y en lo que a los ciudadanos les preocupa, con la mano tendida para llegar a acuerdos"; mientras que "los nuevos partidos políticos se dedican al oportunismo".

En un acto en Antequera (Málaga), para presentar a candidatos a las alcaldías de los municipios mayores de 20.000 habitantes, Moreno ha defendido que el Gobierno "está trabajando todos los días para que tengamos viabilidad en las pensiones, para que lleguemos a esos 20 millones de españoles trabajando, para que mejoremos la educación, la sanidad, los servicios sociales, la seguridad, para que resolvamos los problemas de nuestro país".

Y mientras, ha apuntado, "los nuevos partidos se dedican al oportunismo, todos los días midiendo dónde hay una oportunidad para sacar tajada política y para dejar solo y hacer daño y castigar al PP y al Gobierno de España".

"No se dan cuenta esos partidos de que no le hacen daño al PP, sino al interés general; al no llegar a acuerdos ni a mayorías que nos permitan mejorar, hacen daño al conjunto de los ciudadanos", ha asegurado el presidente del PP-A, apuntando que "esas nuevas fuerzas políticas no están en lo que pedían los ciudadanos en el origen, que eran grandes acuerdos y el interés general por encima del particular".

Así, ha reprochado a Ciudadanos, "una formación que está de moda", que diga "que no quiere acordar en el gran pacto de la justicia en España para mejorar, para modernizar e introducir más recursos humanos y económicos, y se levante de la silla".

Moreno ha incidido en que "en estos momentos los partidos políticos no están dispuestos a meter el hombro", aludiendo también a que el PSOE "se ha retirado del gran pacto necesario por la educación", tachando a los socialistas de actuar "con muchísima irresponsabilidad y dando la espalda a la mayoría de la ciudadanía".

En este sentido, ha criticado que "cuando el Gobierno de España está dispuesto a poner mucho más dinero del que estaba dispuesto a poner el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se está cerca del acuerdo, el PSOE se levanta y dice que no quiere negociar".

Frente a eso, se ha referido al acuerdo alcanzado por el Gobierno del PP con la Policía Nacional y la Guardia Civil, "que era justo y necesario, que va a incrementar el salario de estos profesionales porque se lo merecen, porque llevan muchos años defendiendo la libertad, la Constitución, nuestra seguridad y nuestra estabilidad".

También ha destacado cómo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "se sentaba con las organizaciones sindicales de la función pública y llegaba a un acuerdo histórico que supone la oferta de empleo público más importante de los últimos tiempos y un incremento de hasta el ocho por ciento a todos los funcionarios", que, ha señalado, "asumieron con lealtad en los tiempos de crisis los ajustes que se tuvieron que hacer".