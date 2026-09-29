Morillas (Con Málaga) califica de "histórica" la movilización por la vivienda y pide respuestas a las instituciones

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en la concentración por la vivienda en Málaga, a 28 de septiembre de 2026. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha valorado la concentración por la vivienda y en solidaridad con Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, que el pasado lunes 28 "tuvimos la oportunidad de participar y caminar junto a miles de malagueños en esa movilización por el derecho a la vivienda clamando que 'Ni una MariCarmen más', y también en la acampada posterior que hubo en la Plaza de la Constitución, la cual ha calificado de "histórica", al tiempo de reclamar "respuestas" a todas las instituciones.

Según ha concretado la formación en una nota, Morillas ha tachado la movilización como "histórica porque realmente lo que sucedió en la ciudad de Málaga marca un punto de inflexión en esta ciudad y prende la mecha de la esperanza". Asimismo, ha apuntado que "hay un nuevo sentido común en la ciudad de Málaga y es que el señor De la Torre es el máximo representante de los especuladores y el máximo responsable de que haya miles de malagueños a los que se le está vulnerando el derecho a la vivienda".

"Vemos cómo diariamente se desahucian a familias, a mujeres mayores, sin que exista una alternativa ni una solución habitacional digna. No solo es Mari Carmen en Madrid, es que aquí también tienen nombre esas mujeres, Teresa, Mariló o Tita Mari, que han sido desahuciadas de sus viviendas por la violencia rentista mientras el Ayuntamiento de Málaga no les ha brindado ninguna solución", ha asegurado.

Asimismo, Morillas ha incidido en que "estamos en una ciudad que el alcalde está vendiendo al mejor postor, poniéndole la alfombra roja a los fondos de inversión y permitiendo que sea la ciudad de España con más pisos turísticos". Asimismo, ha apostillado que el primer edil "ha aprobado una moratoria que hemos calificado de 'moratoria fake' porque, justo en el día de ayer, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el equipo de Gobierno volvió a dar luz verde a cien nuevas licencias de apartamentos turísticos".

En este sentido, la portavoz adjunta de Con Málaga ha apuntado que "esto pasa a pesar de que desde el 25 de julio hay una moratoria que ha entrado en vigor en esta ciudad. Por tanto, la especulación y el rentismo sigue campando a sus anchas. La ciudad de Málaga es víctima de la violencia rentista y especulativa y el señor De la Torre es cómplice y cooperador necesario de esa violencia".

Al hilo, Morillas ha destacado que durante la movilización de este lunes "los manifestantes coreaban 'dónde está Paquito, Paquito dónde está, Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad', y ha añadido que "más le vale al señor alcalde tomar buena nota de las propuestas que había ayer en las calles de Málaga porque estamos convencidas de que las elecciones municipales de mayo de 2027 van a convertirse en un gran referéndum por el derecho a la vivienda".

"Ayer, quienes nos manifestábamos por la ciudad de Málaga, interpelábamos y mandábamos un mensaje no solo al Ayuntamiento, sino a todas las instituciones, a todos los partidos que tienen responsabilidad de gobierno en las distintas instituciones", ha insistido, mientras que ha señalado que "al Gobierno de España, y particularmente al Partido Socialista responsable de la cartera de vivienda, hay que decirle y hay que obligarlo a que hoy en el Consejo de Ministros se apruebe el Decreto Maricarmen. Se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen"..

En este sentido, Morillas ha subrayado que "hay un clamor social que está recorriendo el país entero y que está planteando la necesidad de prohibir los desahucios, prohibir la especulación, regular y poner fin a esos alquileres turísticos que están destrozando los precios en los barrios de nuestras ciudades. Y es necesario, también, que se blinde el alquiler indefinido".

"La gente lo está diciendo en la calle, la gente lo está diciendo en las acampadas. Por tanto, es necesario que con la presión social, pero también con la presión institucional que ejercemos desde los ayuntamientos, desde el Congreso de los Diputados y desde el propio Consejo de Ministros, hoy salga adelante el decreto Maricarmen", ha agregado.

En la línea del ámbito institucional, Morillas ha declarado que "también es un mensaje a la Junta de Andalucía del señor Moreno. Las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas. Hay que recordar que el señor Moreno se ha negado, se está negando, a que ciudades como Málaga sean declaradas zonas tensionadas para que se pueda bajar el precio de los alquileres de manera inmediata".

En cuanto al Ayuntamiento, la portavoz adjunta de Con Málaga ha reiterado en que "si el alcalde y el equipo de Gobierno tuvieran la determinación, la valentía y la voluntad política, desde mañana mismo podría estar aplicando y ejerciendo tanto el instrumento de la expropiación como el instrumento del derecho de tanteo y retracto" para recuperar "todas esas viviendas con las que hoy se está especulando, viviendas desocupadas, viviendas que están en alquiler turístico", e integrarlas en el parque público de vivienda para "ponerlas a disposición de las familias trabajadoras a través de alquileres asequibles".

"Por tanto, todas las instituciones, todos los partidos que forman parte de los gobiernos en las distintas instituciones tienen que tomar buena nota de lo que calificamos como movilizaciones históricas en defensa del derecho a la vivienda y en defensa de las familias trabajadoras frente a los especuladores", ha abundado. Por tanto, ha querido trasladar "todo nuestro apoyo" a la acampada "que en estos momentos hay en la Plaza de la Constitución porque son ejemplos de la dignidad malagueña".

En suma, Morillas ha asegurado que "si mañana se convocara un referéndum en la ciudad de Málaga para someter a la consideración y a la voluntad popular las propuestas que están haciendo las organizaciones sociales que han convocado la movilización de ayer y la acampada, como Un Techo por Derecho y el Sindicato de Inquilinas, como son la bajada del precio de los alquileres, la prohibición de la especulación o la prohibición de los desahucios, estamos convencidas que en ese referéndum ganaría de manera abrumadora el sí".

Por último, Morillas ha anunciado que "vamos a seguir utilizando todas las herramientas que están a disposición, acompañando, participando de esas movilizaciones, de esa acampada, pero también ejerciendo la presión institucional para que se haga todo lo que se tiene que hacer para que las instituciones sean valientes y actúen con determinación en favor de las inquilinas y en favor de las familias trabajadoras".