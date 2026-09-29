Morillas (Con Málaga) concreta que el Debate del Estado de la Ciudad lo hacen "los malagueños en la calle" al alcalde

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha manifestado este martes 29 que "el Debate del Estado de la Ciudad se lo están haciendo los malagueños y las malagueñas en la calle Paco de la Torre", en relación a la concentración y acampada posterior en favor de unas mejores condiciones del alquiler de viviendas.

Según ha precisado la formación en una nota, Morillas se ha referido a que el Debate del Estado de la Ciudad son "miles de personas, ayer en la movilización y en la acampada, diciendo basta ya de especular con el territorio, basta ya de especular con nuestros barrios, basta ya de especular con la vivienda".

Al hilo, Morillas ha criticado que "no puede ser que haya un Gobierno municipal que ha colgado el cartel de 'Málaga se vende' a la entrada y que está permitiendo que haya fondos de inversión multipropietarios que están haciéndose con la ciudad, mientras que hay familias que directamente están siendo tiradas a la cuneta. Hay familias hoy en Málaga, como Teresa, que están durmiendo en la puñetera calle. No es permisible".

"El señor De la Torre llega mañana a un Debate del Estado de la Ciudad, en sus horas más bajas, con una enmienda a la totalidad, a su modelo de ciudad, que se la está haciendo los malagueños y las malagueñas en la calle", ha afeado, al tiempo de criticar que "no puede ser que este modelo de especulación y de turistificación en el que prevalece el negocio de una minoría privilegiada por encima de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales que garantizan vidas dignas para los malagueños, siga adelante".

Por último, Morillas señalado que "frente a eso es necesario un modelo de ciudad que sitúe el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en nuestra ciudad en el centro. Y para eso vamos a pelearlo, insisto, haciendo uso de nuestra representación institucional allá donde la tenemos, también en el Ayuntamiento de Málaga y, por supuesto, acompañando a los miles de malagueños que tienen muy claro que este modelo ya no da más de sí y que, por tanto, hay que darle la vuelta como un calcetín".