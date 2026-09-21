Morillas (Con Málaga) condena "linchamiento" sufrido por el activista Rafa Borrego y la diputada Julia Ferreras en Ceuta

El activista malagueño Rafa Borrego. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha trasladado el apoyo del grupo municipal Con Málaga a la diputada ceutí Julia Ferreras y al activista malagueño y defensor de los derechos humanos Rafa Borrego. La edil ha criticado que "ayer fueron víctimas de un auténtico linchamiento en la ciudad de Ceuta" y ha exigido a PP y a Vox "el fin de los discursos de odio".

Según ha concretado la formación en una nota, Morillas ha condenado "las situaciones de violencia que se están viviendo en Ceuta", que son "el resultado de esos discursos de odio que por parte del Partido Popular y de Vox están instigando".

Por este motivo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha pedido "que paren ya". "Esos discursos de odio, esos discursos xenófobos y racistas que los cargos públicos del Partido Popular están instigando están provocando episodios como el que anoche pudimos ver, de linchamientos, de violencia, contra una diputada ceutí y una activista en defensa de los derechos humanos malagueño", ha añadido

Asimismo, Morillas ha trasladado su apoyo a las víctimas, al tiempo de exigir "el cese de la violencia" y que tanto PP como Vox "dejen de utilizar e instrumentalizar la crisis humanitaria que se está viviendo en Ceuta para sembrar el odio y sembrar la violencia".

Por otra parte, la portavoz adjunta de Con Málaga ha exigido al primer edil "que muestre su condena pública a estas agresiones que ayer sufrieron el activista malagueño y la diputada Ceutí", ha reclamado".

En este sentido, Morillas ha subrayado que "no podemos tener un alcalde que no se posicione, no podemos tener un alcalde que siga la linde y esa estrategia hostil y absolutamente reprobable que el Partido Popular está desplegando en nuestro país".

"Lo que toca es tener un alcalde que se posicione de forma clara, que condene estas agresiones y que cesen y paren ya de difundir y fomentar ese discurso de odio que es el origen de la violencia que hemos visto en la ciudad de Ceuta en el día de ayer", ha concluido Morillas.

DIE LINKE

Por otra parte, la portavoz adjunta de Con Málaga ha celebrado el resultado de las elecciones municipales celebradas el pasado domingo en Berlín, señalando que "resultó victoriosa la formación política Die Linke, que ganó las elecciones".

Al hilo, la edil ha señalado que "es una fuerza política hermana con la que compartimos grupo parlamentario en el Parlamento Europeo y queremos celebrar que no todo está perdido, que por mucho que la ola reaccionaria, que los reaccionarios intenten situarnos en un escenario como si todo estuviera hecho, hay hueco para la esperanza, hay posibilidad para la esperanza".

"Cuando la izquierda conecta con los problemas reales, con los problemas cotidianos de la gente trabajadora, hay posibilidad de ganar y hay posibilidad de dar un giro como el que han dado en Berlín. Ese giro también es posible en la ciudad de Málaga", ha finalizado.