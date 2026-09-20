Morillas (Con Málaga) reclama una inversión sanitaria y social que garantice el diagnóstico precoz del alzheimer

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha reconocido en el Día Mundial del Alzheimer "a esas miles de personas afectadas por esta enfermedad y por otras enfermedades vinculadas al deterioro cognitivo y a procesos de demencia", mientras que ha exigido "que haya una inversión sanitaria y una inversión social que garantice el diagnóstico precoz, el acceso universal a los tratamientos para todas las personas enfermas, que haya una investigación e innovación para que los tratamientos y las terapias sean más eficaces y, sobre todo, cuidados dignos".

Según ha concretado la formación en una nota, Morillas ha subrayado "el derecho de los pacientes, de las personas enfermas, a recibir los apoyos y los cuidados necesarios con absoluta dignidad, y un apoyo integral a los cuidadores y cuidadoras familiares que soportan un coste económico y emocional devastador".

"Las listas de espera en la atención a la dependencia y la escasez de recursos públicos dedicados para garantizar el derecho al cuidado, multiplica la vulnerabilidad de las personas enfermas de Alzheimer y de su familia", ha agregado Morillas.

Asimismo, la edil ha criticado que "se está incumpliendo de manera sistemática la Ley de Dependencia que establece un máximo de seis meses para que las personas reciban los apoyos necesarios y han convertido el poder adquisitivo de la familia en la puerta de entrada a los derechos. Recibir los cuidados y terapias necesarias no puede depender de la cuenta corriente de una familia".

De este modo, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha indicado que "hay miles de personas enfermas y de sus familias que están abandonadas por las instituciones. Familias, especialmente mujeres, que asumen los cuidados de su familiar sin disponer de los apoyos necesarios a costa de su propia salud".

"Necesitamos una política de Estado que blinde el derecho al cuidado con presupuestos suficientes, que garanticen servicios públicos accesibles y de calidad para todas las personas enfermas de Alzheimer y para sus familias", ha reclamado.

En este sentido, Morillas ha exigido que "esa política de Estado debe garantizar que cada institución asuma su parte y se comprometa. El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana la modificación de la ley para reducir el plazo de valoración a la dependencia a tres meses y también para garantizar un sistema de prestaciones y cuidados que sea integral. Ahora toca que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos se pongan mano a la obra para desplegar y aplicar de manera efectiva los cambios legislativos introducidos".

Por último, Morillas ha subrayado la necesidad de "una red pública de servicios de cuidados y, en el caso de la ciudad de Málaga, es urgente ampliar recursos como los centros de día o la ayuda a domicilio, garantizando su carácter público y garantizando también que haya un sistema de cuidado de respiro para los familiares de manera que se pueda cuidar a quienes cuidan".