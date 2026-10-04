Morillas (Con Málaga) valora como "histórica" la manifestación por la vivienda: "Representa la esperanza"

Movilización por la vivienda en Málaga. A 3 de septiembre de 2026. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha valorado como "histórica" la manifestación malagueña por la vivienda, precisado que fue "de las más multitudinarias del país y no es casual", puesto que Málaga "representa el paradigma del rentismo y la especulación, donde más crecen los precios de la vivienda, donde hay más pisos turísticos y también donde se producen más desahucios y donde las vecinas están siendo reemplazadas por turistas".

Frente a esto, Morillas ha subrayado que "Málaga también representa la esperanza", según ha concretado la formación en una nota. "Hay una nueva mayoría social que se expresó ayer en la movilización, que exige soluciones que garanticen el derecho a la vivienda a todas las instituciones y que frente a un ayuntamiento con mayoría absoluta del rentismo parasitario está dispuesta a dar la pelea por la vivienda. Está dispuesta a una huelga general frente al rentismo y por el derecho a la vivienda", ha agregado.

En este sentido, la portavoz adjunta ha indicado que la calle "le hizo una moción de censura a 30 años de gobiernos municipales del Partido Popular" que han instalado la "ley de la selva en Málaga". "Frente al 'sálvese quien pueda', frente a un modelo de ciudad que concibe la vivienda como un negocio, hay otro modelo que es un clamor social en la calle, topar y bajar los precios, prohibir la especulación, prohibir los desahucios y recuperar las miles de viviendas que están en el mercado especulativo para ponerlas a disposición de las familias trabajadoras malagueñas", ha señalado.

Por último, Morillas ha manifestado que la movilización "evidencia que hay una nueva mayoría social en Málaga que anhela instituciones que tomen partido por la gente trabajadora, por las vecinas, frente a los especuladores y quienes utilizan las instituciones para proteger sus intereses movidos por el odio y por la avaricia", al tiempo que ha pronosticado que "las próximas citas electorales van a ser un referéndum sobre el derecho a la vivienda".