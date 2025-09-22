Movistar ofrecerá conexión 5G a Internet en la Comic-Con de Málaga para asistentes y organizadores

Cartel con el que Movistar y San Diego Comic-Con Málaga anuncian que la empresa española de telecomunicaciones ofrecerá conexión 5G a Internet para asistentes y organizadores - MOVISTAR

La compañía española de telecomunicaciones Movistar ofrecerá conexión 5G a Internet en la San Diego Comic-Con de Málaga para asistentes y organizadores. Esta cita tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de la ciudad del jueves 25 al domingo 28 de septiembre y contará como invitado de honor al actor Arnold Schwarzenegger.

Así lo ha informado en un comunicado Movistar, que se convierte así en el 'partner' tecnológico de esta convención, que sale por primera vez de EEUU y llega a Europa. Además, la empresa de telecomunicaciones facilitará que los participantes "puedan seguir de manera óptima este evento, que conjuga el mundo de la tecnología y el entretenimiento".

Durante estos días, Movistar proporcionará el acceso a la conectividad fija a los estands y producciones audiovisuales, así como la conectividad móvil de aquellos que visiten el recinto ferial, previsto en más de 100.000, procedentes de más de 20 países.

Para ello, la red permanente de Movistar de acceso a Fycma ha sido optimizada y dimensionada especialmente para ofrecer "el mejor servicio a los usuarios gracias a la red fija de Telefónica España". Además, Movistar va a trasladar una unidad móvil con cobertura 5G.

"De esta forma, Movistar consolida su compromiso con Málaga al estar presente en los principales acontecimientos de la ciudad; hitos que impulsan su proyección global. Tanto la compañía como la ciudad de Málaga continúan avanzando para seguir siendo referentes en transformación e innovación tecnológica", destacan en el comunicado.

Este esperado evento tiene previsto ocupar la totalidad del interior del PFYC y una extensión de 22.000 metros cuadrados en exteriores con atracciones, oferta gastronómica y un escenario propio. La organización tiene previstas 300 horas de contenido, que recoge "lo mejor y a los mejores de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa o 'gaming' hasta completar una parrilla que ofrece, simultáneamente, más de 15 opciones para elegir".