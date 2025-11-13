El MOW y eMobility Expo World Congress sellan una alianza para llevar a Andalucía su próxima edición

EMobility Expo World Congress - MOW 2026 va a celebrar su tercera edición en Málaga los días 10 y 11 de marzo. El evento congregará a todos los 'stakeholders' de la movilidad, con la participación de más de 6.000 profesionales y directivos. - EMOBILITY EXPO WORLD CONGRESS - MOW

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El MOW ('The New Mobility Order in the World') y eMobility Expo World Congress y eMobility Expo World Congress se unen en el mayor evento profesional de Europa para la industria de la movilidad sostenible, autónoma, electrificada y conectada, y se traslada a Málaga para su tercera edición, que tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo de 2026.

"Andalucía se está convirtiendo en un 'hub' tecnológico del sur de Europa; un epicentro de innovación, logística, movilidad sostenible y talento digital. Es por ello por lo que hemos alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía para unir eMobility Expo World Congress, la mayor feria tecnológica para el sector de la movilidad, con el MOW, el foro de mayor influencia sobre movilidad sostenible. En un entorno como Málaga, laboratorio de movilidad urbana y marítima", señala en un comunicado Sandra Infante, directora del evento.

Durante dos días, eMobility Expo - MOW 2026 congregará a todos los 'stakeholders' de la movilidad, con la participación de más de 6.000 profesionales y directivos, para seguir impulsando la transformación del sector hacia un modelo más inteligente, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Para ello, más de 200 firmas expositoras presentarán las innovaciones más disruptivas en materia de movilidad sostenible, electrificación, hidrógeno verde, conectividad y nuevas tecnologías.

En este marco, el MOW ('The New Mobility Order in the World'), se convertirá en el mayor congreso dedicado al futuro de la movilidad donde se pretende debatir y alcanzar algunas conclusiones entre la industria de la automoción y los principales gobiernos europeos para consensuar una nueva hoja de ruta para cumplir con los objetivos de descarbonización del continente.

El congreso reunirá a más de 370 expertos y ponentes internacionales procedentes de todos los sectores clave de la industria: desde fabricantes de vehículos, servicios de movilidad compartida, operadores de transporte público, empresas de software de navegación y conectividad, proveedores de nuevas fuentes de energía como el hidrógeno verde, fabricantes de baterías y soluciones de almacenamiento energético, hasta empresas de movilidad urbana.

Todos ellos subirán al escenario para analizar, debatir y compartir los retos presentes y futuros de la industria de la movilidad.

eMobility Expo - MOW 2026 contará también con diferentes actividades para fomentar el 'networking' y las sinergias entre todos los profesionales del sector como los eMobility Innovation Awards 2026, los premios que reconocen el liderazgo, los proyectos y soluciones de innovación que transformarán la industria de movilidad-; y el eMobility Startup Forum, un foro que albergará todo el ecosistema de 'startups' que están revolucionando el sector de la movilidad.

También acogerá el Leadership Summit, un almuerzo con los directivos de las principales empresas líderes del sector junto a los responsables de movilidad de los principales gobiernos nacionales y regionales de Europa; y la eMobility Plaza, un espacio con demostraciones de las soluciones de movilidad más innovadoras.

eMobility Expo World Congress - MOW 2026 cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior; la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; la Consejería de Industria, Energía y Minas; y de Andalucía Trade.