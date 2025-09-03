MPM explorar la escritura surrealista y la acción poética en un taller que conecta a Picasso con Óscar Domínguez

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) propone una inmersión en el universo creativo del surrealismo con el taller para adultos 'Dos que se cruzan: a propósito de Óscar Domínguez y Pablo Picasso', una experiencia de escritura y acción poética que invita a liberar la imaginación a través del juego literario y el arte.

La actividad, que tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre de 2025 de 17.00 a 20.00 horas, estará dirigida por Isidro Hernández Gutiérrez, comisario de la exposición 'Óscar Domínguez', e incluirá una visita guiada por la misma.

Este taller propone un recorrido creativo y experimental a partir del imaginario surrealista que conecta a dos grandes figuras del siglo XX, como son Pablo Picasso y Óscar Domínguez, han informado desde la pinacoteca malagueña en un comunicado.

Según han indicado, "la monumentalidad de la obra de Pablo Picasso y la versatilidad de la pintura de Óscar Domínguez nos ofrecen una maquinaria onírica capaz de dinamitar la realidad inmediata a través de metáforas desviadas y desafiantes, pues sus creaciones constituyen una de las más altas manifestaciones del impulso de juego, libre e imprevisible".

A lo largo de dos sesiones, este taller de escritura y de iniciación a la creación poética a través del juego es un laboratorio de escritura experimental "que parte del ejemplo de las imágenes subversivas y vertiginosas del surrealismo como incitación a una escritura sin ataduras, libre al fin, elevada a la cima de lo imaginario", han señalado.

La experiencia se complementará con una visita exclusiva a la exposición temporal dedicada a Óscar Domínguez, guiada por el propio comisario de la muestra, lo que enriquecerá aún más la comprensión y el contexto artístico de este universo creativo.

Isidro Hernández Gutiérrez, uno de los principales especialistas en la figura de Óscar Domínguez, es conservador jefe de la Colección del TEA Tenerife Espacio de las Artes.

El taller se celebrará en el Museo Picasso Málaga, con una duración total de seis horas. El precio es de 30 euro y las inscripciones ya están disponibles en la web del museo.