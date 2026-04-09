El Mucac La Coracha acoge 'Arquitectura sin centro. Archipiélagos', que reúne 36 maquetas

Presentación de la exposición 'Arquitectura sin centro. Archipiélagos' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mucac La Coracha de Málaga presenta la exposición 'Arquitectura sin centro. Archipiélagos', un proyecto comisariado por Álvaro Carrillo, arquitecto y diseñador malagueño, que reúne 36 maquetas de proyectos arquitectónicos producidos en la última década por estudios e investigadores españoles o vinculados a España.

La muestra se ubica en el Espacio Cero Málaga Sostenible del museo y su apertura al público tendrá lugar este jueves a las 19,00 horas, con entrada libre.

Así, la exposición aborda el momento actual de la arquitectura a partir de un conjunto de prácticas que operan de forma independiente y conectada. Se trata de una escena diversa, en la que confluyen intereses locales y globales y que se articula a través de múltiples formas de trabajo.

Este contexto se ha configurado en los últimos años a partir de diversos factores, entre ellos la reducción del tamaño de los estudios, la disminución de concursos públicos y encargos privados, el desarrollo de la actividad académica y las condiciones de acceso a la profesión para las nuevas generaciones. La crisis económica de 2008 coincidió con la formación de este grupo de arquitectos y contribuyó a consolidar este marco.

La exposición propone el archipiélago como herramienta para comprender este escenario. En palabras del arquitecto neerlandés Rem Koolhaas, se trata de un modelo que expresa "la individualidad, pero también una entidad mayor", y que permite pensar en sistemas compuestos por elementos autónomos que mantienen relaciones entre sí.

A partir de esta idea, la muestra se entiende como una selección de proyectos que se organizan dentro de un conjunto de islas conectadas por afinidades conceptuales, materiales, energéticas, políticas o éticas. La maqueta ocupa un lugar central en este planteamiento, como soporte de trabajo y como forma de aproximación a los procesos arquitectónicos.

Su presencia introduce una relación directa con el tiempo de producción y con la experiencia física del visitante. Este enfoque permite situar la atención en los procesos, en los vínculos entre proyectos y en las condiciones en las que se desarrollan.

El recorrido se plantea como una estructura abierta que facilita distintas lecturas. En definitiva, esta exposición se configura como un mapa de relaciones entre prácticas contemporáneas, en el que el visitante establece su propio itinerario.

Participan en la exposición Atelier Atlántico, Burr, Bajet Giramé + Brullet de Luna, Common Accounts, Especie Arquitectura, Elvira Solana, FADG Estudio, FORarquitectura, Gana Arquitectura, GRX Arquitectos, Gonzalo Gutiérrez (GOAN) y Adrià Escolano, Hanghar, Husos Arquitecturas, Ignacio Frade, BeAr Architects, Lacol SCCL, Lucía Tahan, Ignacio de Teresa Arquitectos, Mettod, Manuel Bouzas, Nomos, Nagami Design + Studio RRR, O-SH + Lemonot, Paradigma Estudio, Jajaxd Afab + DJ, Poof-Poof, Serrano + Baquero, System Arq, Salazarsequeromedina, Takk, Test, Tomás García Píriz Estudio, Estudio Gonzalo del Val + Studio Animal, H3o Architects, Neuma, Jorge López Conde, Carmen Blanco y Fake Industries (Urtzi Grau + Cristina Goberna).