Muere tras caer de una tabla de paddle surf y golpearse con una roca en una playa de Fuengirola (Málaga)

Archivo - Vista aérea de una playa de Fuengirola. - AYTO FUENGIROLA - Archivo

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 ha fallecido este pasado martes tras caer de una tabla de paddle surf y golpearse con una roca en una playa del municipio malagueño de Fuengirola, según han confirmado fuentes municipales y del sistema Emergencias 112 Andalucía.

Así, los hechos tuvieron lugar sobre las 18,30 horas de este pasado martes en una playa del citado municipio malagueño. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por la Policía Local de un bañista accidentado, al parecer, tras caer sobre unas rocas y que había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Fuentes municipales han explicado que el hombre, por circunstancias que se desconocen, cayó de la tabla de paddle surf y se golpeó la cabeza con una roca.

Desde el 112 Andalucía se le dio aviso a los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento de un hombre de 58 años. En el lugar se encontraban los servicios de salvamento y socorrismo que, de inmediato, actuaron y atendieron al hombre, al que se intentó reanimar pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.