Muere tras caerle encima el coche que reparaba en Sierra de Yeguas (Málaga)

Archivo - Camión del CPB en una imagen de archivo
Archivo - Camión del CPB en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 17:05
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MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha muerto este jueves tras caerle encima el coche que reparaba en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se ha producido sobre las 12,58 horas, en el terreno de una casa de campo ubicada en Camino Almargen, próximo a la carretera A-365, cuando un testigo del suceso ha alertado al centro de coordinación porque había un hombre atrapado bajo un turismo con un gato puesto --el sistema para elevar el vehículo--.

De inmediato, al lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para la liberación de la víctima, junto con Policía Local y Guardia Civil.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha certificado el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.

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