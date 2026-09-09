Muere un hombre al caer la moto en la que circulaba en una acequia en Antequera (Málaga)

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la pasada madrugada tras caer la moto en la que circulaba en una acequia en Antequera (Málaga), según ha informa do el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 informó al 112 del suceso sobre las 5,40 horas e indicó que había una moto caída en una acequia en el camino de Los Almendros con un varón que necesitaba asistencia, por lo que la sala coordinadora de emergencias activó, de inmediato, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias en el lugar del suceso confirmaron al centro coordinador que solo pudieron certificar el fallecimiento del varón que tenía 48 años.