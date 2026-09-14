Muere un hombre herido por arma de fuego en Pizarra (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Sep. (EU5ROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este lunes por herida de arma de fuego en la localidad malagueña de Pizarra, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodean a estos hechos, han señalado las mismas fuentes.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14,55 horas en Zalea, una pedanía de dicha localidad, hasta donde se han desplazado numerosos efectivos de la Benemérita.

Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas sobre una agresión con arma de fuego y hasta el lugar, además de la Guardia Civil, se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios.