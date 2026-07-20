Muere un motorista de 31 años en un accidente en Marbella (Málaga)

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Marbella. - POLICÍA LOCAL DE MARBELLA - Archivo

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este lunes en Marbella (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos comunicaron a las 06,45 horas al teléfono 112 el choque entre un turismo y una moto en la urbanización Lomas de Río Verde en el citado municipio malagueño. Según los testigos, el motorista cayó al suelo gravemente herido tras el golpe.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios médicos y la Policía Local. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre de 31 años, que falleció sin que diera lugar a traslado.