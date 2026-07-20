Un fallecido y un herido tras la colisión de dos furgonetas en la A-7 a su paso por Vera (Almería)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido y otra ha resultado herida tras la colisión de dos furgonetas registrada este lunes en la A-7, a la altura del kilómetro 703, en sentido Murcia, a su paso por Vera (Almería).

El teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha atendido sobre las 14,30 horas el primero de varios avisos que alertaban del choque. Según los testigos, una de las furgonetas había caído por un puente, mientras que la otra había quedado volcada en la vía.

La sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense y el servicio de mantenimiento de la vía.

Los bomberos han confirmado el fallecimiento de la víctima, que ha tenido que ser rescatada del vehículo precipitado, mientras que el conductor de la otra furgoneta ha resultado herido. En la intervención han participado efectivos de los parques de bomberos de Huércal-Overa y Turre.