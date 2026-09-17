La Muestra Joven de Literatura 'MálagaCrea' entrega sus premios en narrativa breve, poesía y microrrelato

Muestra Joven de Literatura 'MálagaCrea' 2026 - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-GREGORIO MARRERO

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Muestra Joven de Literatura 'MálagaCrea', organizada por el Área de Juventud, ha celebrado este miércoles la final de su edición 2026 en La Caja Blanca, donde tuvo lugar la lectura de las obras finalistas y la posterior entrega de premios y a la que asistió la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín.

Paula Fernández, con la obra 'Cuarenta años bajo el agua', Pedro Francisco Domínguez, con 'Nada termina en tierra firme', y David Yuste, por 'Recomendaciones', han sido los ganadores en las modalidades de narrativa breve, poesía y microrrelato, respectivamente.

Los premios han aumentado su cuantía este año a 1.200 euros para cada ganador en las modalidades de narrativa y poesía, mientras que la modalidad de microrrelato obtiene un premio de 300 euros.

El Consistorio ha subrayado en un comunicado que, como en ediciones anteriores, la Muestra Joven 'MálagaCrea' tiene como objetivo fomentar la aparición de nuevos valores en el campo de la Literatura y dar visibilidad a jóvenes artistas entre 15 y 35 años que destacan en sus trabajos por la originalidad, innovación, experimentación, técnica, estilo, recursos literarios, ritmo y lenguaje, entre otros.

En esta edición, se han presentado un total de 70 obras de jóvenes de la ciudad: 23 en la modalidad de narrativa breve, 13 en poesía y 34 en la modalidad de microrrelato.

En cuanto al jurado, lo componen cada año personas de reconocido prestigio profesional relacionados con el mundo de la literatura. Para esta edición se ha contado con la colaboración de Alfonso Jesús Valencia Pérez, Laura Carneros Rodríguez y Cristina Angélica González Bautista.

Las Muestras Culturales 'MálagaCrea' son un programa de promoción artística para jóvenes creadores, organizado y gestionado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.

Su principal objetivo es facilitar los canales de expresión artística y dinamizar la creación joven y emergente de calidad de la ciudad en los campos artísticos de las artes visuales, artes escénicas, cómic, moda, cortometrajes, gastronomía, músicas actuales, literatura, música clásica y videojuegos, con un aumento de 5.000 euros en premios con respecto a la convocatoria del año pasado.