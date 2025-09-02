La Muestra Joven de música 'MálagaCrea' ofrecerá conciertos gratuitos todos los jueves de septiembre

Archivo - Presentación de la nuva convocatoria de las muestras culturales 'MálagaCrea' - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La final de la Muestra Joven de Músicas Actuales 'MálagaCrea' 2025, organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, ofrecerá una serie de conciertos gratuitos que se celebrarán durante todos los jueves de septiembre en el auditorio Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque.

Los 20 grupos y solistas que han logrado alcanzar la final ofrecerán sus actuaciones los días 4, 11, 18 y 25, a partir de las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, según han informado desde el Ayuntamiento de la capital malagueña.

'MálagaCrea' "pretende dar a conocer y potenciar" a las bandas de música de diversos estilos, cuyos componentes tengan entre 15 y 35 años y hayan nacido, estudien, trabajen o residan en Andalucía. Los estilos musicales que engloba la participación en esta muestra son pop-rock, 'hardcore', metal, hip hop, fusión, cantautor, músicas del mundo, electrónica, reguetón, trap y cualquier otra combinación o estilo de música actual.

Asimismo, con esta fase final de 'MálagaCrea' culmina el ciclo de actuaciones de jóvenes artistas malagueños 'Los Jueves del Ocón', que se inició el pasado julio con un total de doce actuaciones gratuitas del 'Festijoven', que han incluido desde espectáculos de artes escénicas hasta conciertos de diferentes estilos musicales.

Las Muestras Culturales para jóvenes 'MálagaCrea' se configuran como "un programa de promoción artística para jóvenes creadores que tiene como principal objetivo facilitar canales de expresión artística, dinamizar la creación joven, emergente y de calidad de la ciudad, siendo la de Música Joven la decana de las Muestras, ya que comenzó en la década de los 80".

De igual modo, el Consistorio ha explicado que las otras modalidades comprendidas en la edición de 'MálagaCrea' de este año son las de Artes Visuales, Gastronomía, Jóvenes Intérpretes, Artes Escénicas, Moda, Audiovisual, Cómic, Videojuegos y Literatura.

Esta fase del certamen contempla las actuaciones de los grupos seleccionados con una interpretación que tendrá una duración máxima de 30 minutos por cada grupo o artista. El día jueves 25 tendrá lugar el fallo del jurado y la entrega de premios.

De esta forma, este jueves, 4 de septiembre, llegarán 'Culpable Yo', 'Kyuba', 'Zero Gancho', 'Tom Aura' y 'D Dommarco'; mientras el 11 de septiembre está previsto que actúen 'Juan Barrientos', 'RBN Triple3', 'Sutil & Co', 'Guarino' y 'Sinestesia'

El 18 de septiembre será el turno de Sara Martos, 'Purpleboy', 'Jassy Ojeda', J. Zambrana y Cubic Greyhound; y, el último día, en el que se entregarán los premios, protagonizarán la jornada Lucy May, Lavanda, Mary Van Der Lent, 'Polarnova' y 'Suerte, Guapa'.

Por último, desde el Ayuntamiento han destacado que los ganadores de esta edición recibirán 2.200 euros y que los segundos y terceros clasificados obtendrán 1.400 y 900 euros, respectivamente.