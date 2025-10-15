'Muganga, Celui Qui Soigne' presenta la violencia sexual contra mujeres en África en el Festival de Cine Francés Málaga

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora gabonesa Marie-Hélène Roux ha presentado en el marco del Festival de Cine Francés de Málaga el filme 'Muganga, Celui Qui Soigne', cinta en la que cuenta cómo Denis Mukwege, médico congoleño y premio Nobel de la Paz, atendió y luchó por miles de mujeres víctimas de violencia sexual el corazón de África Central.

Basada en una historia real que ambos relataron posteriormente en el libro 'Réparer les femmes: Un combat contre la barbarie' (2019), su encuentro con Guy-Bernard Cadière, un prestigioso cirujano belga, dio un nuevo impulso a su compromiso, y juntos operaron a cuatro manos para que estas mujeres recuperen dignidad y esperanza.

El prestreno exclusivo en España fue este pasado martes con la presencia de Roux, quien ha indicado que todo comenzó en 2014, cuando leyó un libro co-escrito por los doctores Mukwege y Cadiére "y me impactó profundamente la realidad, por la tragedia de esta situación en la República Democrática del Congo, donde el cuerpo de la mujer se utiliza como arma de guerra".

"Y también me maravilló lo excepcional de este hombre, una persona que, día tras día, devuelve la dignidad y el cuerpo a miles de mujeres", ha explicado la directora en una entrevista a la organización del 31 Festival de Cine Francés de Málaga.

Roux explicaba que el cine no solo permite poner luz sobre cosas que son invisibles, como una guerra que transcurre desde hace más de 30 años, sino que "también muestra lo excepcional que hay en estos hombres, y que para mí tiene lo mejor y lo peor de la humanidad".

"Y creo que todos y todas estábamos impulsados por una causa que era más grande, que es la causa de las mujeres, y lo que está pasando en la República Democrática del Congo", ha expresado a través de una nota la directora de este filme que se presentó en el Festival de Cine Francófono de Angulema el pasado mes de agosto y recibió el Premio del Público y el Premio de los Estudiantes Francófonos a mejor película; y Premio al Mejor Actor para Isaach De Bankolé.

Marie-Hélène Roux se formó en el Conservatorio y en la Academia Stella Adler de Los Ángeles, inició su carrera en el cine independiente estadounidense antes de volver a Francia. Su primer corto, 'A deported life' (2012), contó con Marie Bunel y Françoise Bertin. En 2014 dirigió 'Shortage of children', su primer largometraje, inspirado en los 'Réunionnais de la Creuse', premiado internacionalmente e incluido en un programa de la Unesco.

Luego realizó 'Links of life' (2015), rodada en Utah y distribuida por Picture Tree International. Actualmente desarrolla varios proyectos, entre ellos las series 'The Chevaliers', 'Kelly Fauster is a killer' y 'Parenthesis of a smile'.

"Encontrarme por primera vez con el público español-francófono es una alegría para mí, y espero que les guste, y que, en cualquier caso, les vaya a conmover, y eso es todo, estoy muy orgullosa y encantada de estar aquí", concluía la invitada del festival.

Con un total de doce preestrenos exclusivos en España, procedentes de Francia, Camerún, Canadá, Suiza y Bélgica, la selección de filmes en la Sección Oficial de este año destaca tanto por su conexión con temáticas de actualidad como por el hecho de que seis de los títulos carecen de distribución nacional.

La Sección Oficial del 31 Festival de Cine Francés de Málaga llega este miércoles a su fin con las proyecciones de 'L'Étranger' de François Ozon, e 'Indomptables' de Thomas Ngijol.