Los municipios de la Costa del Sol malagueña recogerán textiles y aceites para su reciclaje y reutilización

Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha aprobado este miércoles durante la última asamblea del año el expediente para iniciar la licitación del contrato con el que incluirá el servicio de recogida de residuos textiles y aceites vegetales usados para su reciclaje o reutilización. El presidente de dicho ente supramunicipal, Manuel Cardeña, ha asegurado que se trata de "un hito más para continuar incrementando y mejorando los servicios de esta Mancomunidad".

Dicho contrato, que iniciará su licitación en los próximos días, permitirá a la comarca de la Costa del Sol Occidental disponer de 404 contenedores para los residuos textiles y 404 contenedores para residuos de aceite vegetal usado distribuidos entre los once municipios de la comarca, según su población. Antes de dicha propuesta, los contenedores existentes para este servicio era de 215 para textil y 145 para aceite usado, según la información facilitada en una nota de prensa.

La concesión incluirá el servicio de recogida y transporte de los residuos depositados en todos los contenedores de los once municipios, así como de los puntos limpios existentes, así como los nuevos que puedan construirse. La empresa también será la encargada de la limpieza y mantenimiento de estos contenedores. Por su parte, la Mancomunidad obtendrá de parte de la empresa adjudicataria un canon anual de 105.148,5 euros en el caso de residuos textiles y de 43.632 en el caso de aceite vegetal usado, que corresponde al 6% del beneficio por el rendimiento de los residuos.

El periodo de vigencia de la concesión es de cinco años. "Seguimos trabajando para aumentar y mejorar los servicios de esta Mancomunidad facilitando la recogida selectiva de textil y aceite usado, residuos que también son contaminantes y que pueden tener más usos una vez utilizado por cada familia", ha explicado el presidente.

Por otro lado, otro de los temas debatidos y aprobados por la Asamblea ha sido el convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la Mancomunidad Costa del Sol Occidental para la colaboración con Acosol tanto en la construcción como en la financiación y planificación de los trabajos para llevar a cabo la obra de rehabilitación de la red de abastecimiento de agua potable entre Benalmádena y Torremolinos. En total, se trata de una obra que consta de seis kilómetros de un nuevo trazado para la red que permita un mejor servicio y mayor seguridad, ya que impedirá el uso de la antigua tubería que tantas incidencias aparatosas ha protagonizado en los últimos años.

Al respecto de ello, Cardeña ha asegurado que estas obras, declaradas de Interés General por la Asamblea en sesión celebrada el pasado 27 de junio de 2025, "son mucho más que necesarias, son una garantía de servicio y seguridad". "Agradecemos el impulso que la Junta de Andalucía está dando a las infraestructuras hídricas de nuestra comarca como estamos haciendo a través de Acosol con una gran cantidad de actuaciones y obras necesarias de mejoras gracias al plan de inversiones puesto en marcha", ha agregado.