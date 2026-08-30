El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acoge una exposición que recorre el universo creativo de 'Maison Mesa'

Cartel de la exposición 'Maison Mesa: Emotional Fashion' - MUSEO DEL AUTOMOVIL Y LA MODA

MÁLAGA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acogerá 'Maison Mesa: Emotional Fashion', una exposición retrospectiva que recorre el universo creativo de la firma española Maison Mesa, fundada por el diseñador Juan Carlos Mesa y Sandy García, "a través de una mirada que sitúa la emoción en el centro del proceso de creación".

La muestra será inaugurada el próximo 3 de septiembre y podrá disfrutarse hasta el 15 de noviembre, según han explicado desde el espacio.

La exposición propone un viaje por las ideas, personajes, historias y emociones que han construido el lenguaje de Maison Mesa. Una manera de entender la moda como una herramienta de expresión y como un territorio donde confluyen identidad, memoria, deseo, fantasía y libertad.

En palabras de sus fundadores, "realizar nuestra primera exposición retrospectiva es un sueño cumplido, diez años desde la creación de nuestra marca y más de treinta años de Mesa como diseñador en esta industria".

"Esta muestra nos permite acercar al espectador nuestro trabajo desde una mirada más lenta, más reflexiva, sin un tiempo mínimo para observar cada pieza, para imaginar su historia, las veces que alguien la pudo llevar sobre su piel, un ejercicio casi poético, desde nuestro lado como diseñadores y más aún desde el visitante", han añadido.

EMOCIONES Y UNIVERSO CREATIVO

En Maison Mesa, una colección nunca comienza únicamente con una prenda. Comienza con una historia, un personaje, una película, una obra de arte, una época, una obsesión o una emoción pueden convertirse en el punto de partida de un universo creativo.

A partir de ahí, la investigación, la experimentación y el trabajo artesanal transforman esas referencias en siluetas y piezas que buscan provocar una reacción.

"'Maison Mesa: Emotional Fashion' parte precisamente de esa idea; la emoción como materia prima de la moda", han incidido. Así, el recorrido reúne piezas de diferentes etapas de la firma y establece conexiones entre colecciones que, aunque pertenecen a momentos distintos, comparten una misma manera de entender la creación.

El amor, el deseo, la rebeldía, la nostalgia, la fantasía o la esperanza aparecen como hilos conductores de un imaginario que reivindica una moda personal, teatral, libre y profundamente emocional, han detallado.

Desde sus comienzos, la firma ha construido una identidad propia basada en la mezcla de códigos, la investigación y la libertad creativa. Se mueve entre la tradición y la experimentación, entre la sastrería y el volumen, entre lo masculino y lo femenino, entre la cultura popular y las referencias artísticas.

Personajes como Mae West, universos como el de Blade Runner, artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein o Jeff Koons y diferentes referencias cinematográficas, culturales y sociales han alimentado un lenguaje que se transforma colección tras colección sin perder su identidad.

Colecciones como 'No Soy Ningún Ángel', '¿Suenan los androides con ovejas eléctricas?', 'The Passion of Lovers' o 'Das Cabinet'; forman parte de este recorrido y muestran diferentes maneras de abordar la moda desde la narrativa y la emoción.

LA MODA DIALOGA CON EL ARTE

Una de las secciones de la exposición reúne prendas de Maison Mesa que han sido intervenidas por artistas, llevando la relación entre moda y arte a un territorio especialmente personal.

Estas piezas incorporan la mirada de Jesús Arrúe, Lara Padilla y Juan Antonio Tinte, artistas que dialogan con el universo Mesa a través de intervenciones sobre prendas concebidas originalmente desde el lenguaje de la moda.

La intervención transforma la prenda en una pieza híbrida: un objeto que conserva su condición de vestuario, pero que adquiere al mismo tiempo una nueva dimensión artística y narrativa.

Esta sección refleja una de las constantes del trabajo de Maison Mesa y su director creativo, Juan Carlos Mesa; la voluntad de establecer conexiones con otras disciplinas y de entender la moda como un espacio abierto a la experimentación, al intercambio y a diferentes formas de expresión.

Las prendas intervenidas se convierten así en un punto de encuentro entre dos miradas creativas, donde el diseño y el arte dejan de funcionar como lenguajes independientes para construir una pieza común.

ARTESANÍA, PROXIMIDAD Y COLABORACIÓN

La filosofía de la firma también se extiende a la manera de producir y de relacionarse con el entorno. La marca entiende el diseño como un espacio de colaboración en el que la artesanía, el saber hacer y la producción de proximidad adquieren un papel esencial.

Este espíritu se refleja en una red de colaboradores con los que Maison Mesa comparte una misma sensibilidad por el oficio y por la creación de objetos con identidad propia.

El universo de la firma se amplía así hacia el punto y el producto gourmet junto a El Tío Claus, las alpargatas artesanales de Casteller, el trabajo en punto de Perssam, las sandalias de piel trenzada de Pons Quintana, los bolsos de Anabella Boffa, las joyas de Lisi Fracchia y el trabajo en vidrio de Susana Martín.

Estas colaboraciones forman parte de una manera de entender la creación: poner en valor el trabajo manual, la especialización y la proximidad, conectando moda, artesanía y objeto en un mismo universo creativo. El proyecto cuenta, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga.

MODA COMO EXPERIENCIA

Para Maison Mesa, la creación no termina en la prenda. Los desfiles, la música, la escenografía, la iluminación, la performance y la imagen forman parte de un mismo lenguaje.

La firma entiende cada fashion show como una experiencia en la que la moda dialoga con otras disciplinas y construye un universo alrededor de cada colección. Esta dimensión multidisciplinar se extiende también al lenguaje audiovisual, presente en el documental que acompaña la exposición.

Maison Mesa invita a acercarse a las piezas no solo como objetos de moda, sino como fragmentos de las historias, procesos y experiencias que las hicieron posibles.

"Para Maison Mesa el MAM es también un museo emocional, desde su concepción por João Magalhães hasta la gestión de sus actuales dos directoras, Elvira Carrera y Mar González", afirman desde la firma.

Así, han añadido que "lo que más nos gustaría es que el público salga emocionado, alegres, felices, enamorados, espantados, fascinados... Cualquier emoción salvo la de la indiferencia, esperamos trasmitirles todo el amor con el que hacemos nuestro trabajo y que se lleve consigo un pedacito de la historia de la moda de España".

LA MIRADA DESDE DENTRO

Como parte de la exposición, el visitante podrá asistir a la proyección del documental de Maison Mesa, una pieza audiovisual que ofrece una mirada más intima al universo creativo de la firma.

Dirigido por Miguel Thevirum, el documental permite acercarse al proceso que existe detrás de las colecciones; las ideas que las originan, la investigación, el trabajo en el taller, la construcción de las prendas y la preparación de los desfiles.

A través de imágenes y testimonios, la película muestra el lado más humano de Maison Mesa y revela cómo una idea se transforma en una colección y cómo una colección se convierte, finalmente, en una experiencia.

La proyección establece así un dialogo entre la pieza física y la imagen en movimiento, entre el resultado y el proceso, completando el recorrido de la exposición y acercando al visitante al interior del universo Maison Mesa.