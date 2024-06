El Museo Carmen Thyssen Málaga impulsa la accesibilidad visual y auditiva

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha presentado este jueves dos nuevas herramientas para continuar reforzando la accesibilidad de todas las personas a sus propuestas artísticas y culturales: una signoguía en lengua de signos española y una audioguía con audiodescripciones en español, que ofrecen un recorrido autoguiado para que las personas sordas y las personas ciegas o con baja visión puedan descubrir y disfrutar de casi una treintena de obras maestras de la Colección permanente.

Al acto de presentación de este jueves han acudido la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Susana Martín; el gerente y la directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer y Lourdes Moreno, y representantes de varias asociaciones y entidades que agrupan a personas sordas y ciegas. Además, la rueda de prensa ha contado con interpretación en lengua de signos española (LSE).

Mediante vídeos con explicaciones de las obras en lengua de signos española (LSE) y subtítulos en español, la signoguía acompaña al visitante a través de las tres plantas de la Colección permanente, destacando una selección de las mejores pinturas de esta colección de arte español, desde el costumbrismo y paisajismo románticos, pasando por el preciosismo y la naturaleza realista, hasta los nuevos aires de modernidad del fin de siglo XIX y comienzos del XX.

Asimismo, se detiene en algunas piezas de la sala dedicada a los maestros antiguos. Este recorrido con signoguía tiene una duración aproximada de una hora.

Ese mismo itinerario se ofrece también en la audioguía con audiodescripción, a través de narraciones de voz en español que describen con detalle los principales cuadros de la Colección, incluyendo también amenos contenidos histórico-artísticos para realizar una visita autónoma y completa a lo mejor del Museo Carmen Thyssen Málaga.

La duración de esta visita con audiodescripción es de 1 hora y 45 minutos, aproximadamente. Todas las obras que cuentan con signoguía y audiodescripción están identificadas con sus correspondientes pictogramas en las cartelas situadas a su lado.

Ambas guías se ofrecen de forma gratuita a través de sendos códigos QR disponibles a la entrada de las salas de la Colección Permanente. Estos códigos dirigen a las reproducciones completas de cada guía. De igual modo, también es posible acceder a cada descripción de forma individual escaneando el código QR situado en la cartela de las obras señaladas con los pictogramas de signoguía y audiodescripción.

Asimismo se puede consultar este contenido en la web del Museo, en la sección dedicada a accesibilidad (https://carmenthyssenmalaga.org/accesibilidad) y en la propia ficha de las casi treinta obras seleccionadas para estos nuevos recorridos accesibles.

En el caso de la audioguía con audiodescripción, también es posible solicitar en la taquilla del Museo, en préstamo gratuito, un dispositivo portátil para escoger y reproducir las pistas de audio durante la visita.

Un total de 29 obras de la Colección Permanente han sido seleccionadas para la elaboración de ambas guías accesibles, entre las que se encuentran 'Playa de Estepona con vista del Peñón de Gibraltar', de Fritz Bamberger (1855); 'El rosario de la Aurora', de Eugenio Lucas Velázquez (c. 1860); 'Corrida de toros', de Mariano Fortuny (c. 1867); 'Salida del baile de máscaras', de Raimundo de Madrazo (c. 1885); 'Invierno en Andalucía', de Emilio Sánchez-Perrier (1880); 'Patio de la Casa Sorolla', de Joaquín Sorolla (1917); 'La buenaventura', de Julio Romero de Torres (1920); 'Julia', de Ramón Casas (c. 1915) o, dentro de la Sala Maestros Antiguos, 'Santa Marina', de Francisco de Zurbarán (c. 1640-1650).

El gerente de la pinacoteca, Javier Ferrer, ha incidido en ha expresado que "la universalización de los contenidos ha sido uno de los objetivos del museo desde su inicio, a través de iniciativas diversas para adaptar recursos y contenidos a todos los visitantes".

"Con esta signoguía y esta audiodescripción damos un paso más firme en la aproximación a la accesibilidad de las personas sordas y ciegas o con baja visión, tendencia que queremos continuar con el apoyo de las asociaciones".

Por su parte, la directora artística del Museo, ha destacado que "nuestra Colección está abierta a todas las personas. El arte tiene una extraordinaria capacidad de emocionar por vías muy diversas, y por eso queremos facilitar el disfrute de las obras maestras de nuestras salas con estas nuevas herramientas accesibles".

"Es un complemento imprescindible para la labor de inclusión que ya viene haciendo el equipo de Educación a través de numerosos talleres, visitas y recursos", ha agregado.

Para la puesta en marcha de la signoguía y la audioguía con audiodescripción, el Museo Carmen Thyssen Málaga ha contado con la participación de Juan Luis Luque y Esther Ramallo, ambos intérpretes de LSE, y de Rafael Carrillo y Almudena López Molina en el caso de la audiodescripción.

Asimismo, la Fundación ONCE, a través del instructor de Tiflotecnología y Braille del Departamento de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE en Málaga, Antonio David Aguilera Gámiz, ha asesorado al Museo sobre los contenidos de las audiodescripciones. La coordinación y desarrollo del proyecto ha corrido a cargo de un equipo del propio Museo, conformado por Alejandra González, María Navarro, Bárbara García y Alberto Gil.

Por otro lado, han incidido en que con esta iniciativa, el Museo Carmen Thyssen "refuerza la accesibilidad de sus instalaciones, con el objeto de seguir prestando una atención de calidad y acercando la programación artística, educativa y cultural a todos los públicos sin barreras de ningún tipo".