El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta su Programa de Educación y Acción Cultural 2026/2027

Presentación del Programa de Educación y Acción cultural 2026/2027 del Museo Carmen Thyssen Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha presentado este viernes el Programa de Educación y Acción cultural para el curso 2026/2027, que cuenta un año más con la colaboración de la Fundación la Caixa.

Al acto de presentación han asistido la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; la concejala de Educación y Fomento del Empleo, María de la Paz Flores; el director del Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Jesús Cabrera; el responsable territorial de la Fundación la Caixa en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Carlos Barroso; y el gerente y la directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno y Javier Ferrer, respectivamente.

El programa de Educación y Acción cultural del Museo se divide en seis apartados diferenciados en función de los perfiles y públicos a los que se dirigen las propuestas. Las actividades destinadas a los centros educativos protagonizan la primera parte del Programa, mientras que la segunda se dedica a las propuestas diseñadas a medida para otras comunidades y proyectos de continuidad.

El tercero de los apartados centra la mirada en las actividades de familias para fines de semana y los períodos de tiempo libre, mientras que el cuarto espacio se dedica a charlas y conferencias, que entran en diálogo con la Colección permanente y las exposiciones temporales.

Finalmente, los dos últimos apartados se dedican a co-laboratorios y talleres de creación, de una parte, y al programa de acción cultural por otra, donde se incluyen ciclos, convocatorias y otros proyectos específicos. El programa es descargable en la sección de Educación de la web del museo.

NOVEDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS

Desde este pasado martes se han abierto las inscripciones destinadas a las habituales actividades que el Museo propone para grupos de educación Infantil, Primaria y Secundaria, y que se desarrollarán hasta el 28 de mayo de 2027.

En este curso las actividades se titulan 'Un ser vivo', para Educación Infantil y primer ciclo de Primaria; 'Tenemos derecho', destinada al segundo y tercer ciclo de Primaria; y 'Somos lenguaje', para el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

Dentro de estas propuestas, en este curso se incorpora la actividad 'Todo cambia', consistente en una visita al yacimiento arqueológico romano situado en el subsuelo del Palacio de Villalón mientras que el alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio realizará un recorrido participativo apoyado en dispositivos digitales a lo largo de todo el yacimiento, propiciando un aprendizaje en torno a la forma de vida, el comercio y la industria de la Malaca romana.

Por otro lado, el museo lanza este año 'Derivas sonoras en el Museo Carmen Thyssen Málaga', un nuevo proyecto en colaboración con Red Planea que trabajará desde la metodología de cocreación participativa para vincular las colecciones de los museos con la Educación para el Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre y se podrán formalizar mediante formulario en la web de Red Planea.

Por otro lado, el programa pondrá a disposición del profesorado y de educadoras y educadores, de manera gratuita, tanto herramientas de trabajo como la posibilidad de llevar a cabo visitas autónomas del profesorado con su alumnado.

En lo concerniente al apartado de comunidades, el museo abrirá desde el 14 de octubre sus actividades destinadas a grupos específicos. Mirando a centros y grupos en dificultad social, el Museo activará un año más 'Idas y vueltas', así como visitas dialogadas para personas adultas en situación vulnerable y visitas adaptadas para personas con diversidad funcional.

Las personas mayores de 60 años contarán con la propuesta 'Voces de la memoria', que en esta edición versará bajo el título 'Nuestra casa'. La XII edición de 'Correspondencias' volverá a trazar vínculos con la asociación Afenes y la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que la quinta edición de 'Laboratorio de vuelos' se realizará en colaboración con la Unidad de TCA del mismo centro hospitalario.

Paralelamente, 'Realidades' y 'Mapas', vinculado a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) volverá a renovarse como proyectos de continuidad, con sendos programas para familias con niños con trastorno del espectro autista y personas adultas en espera de asilo, respectivamente.

Además, el programa educativo ofrecerá actividades para fines de semana y tiempo libre, en unas propuestas que gozan de gran aceptación y llenan de vida los espacios del Museo.

Las actividades están destinadas a familias y a niños y niñas de 6 a 12 años, con líneas como 'Arte en movimiento', 'Museo de Navidad', 'Museo de Semana Blanca' o 'Museo de Verano'. Además, cabe reseñar la incorporación en este curso de una actividad para familias en torno al yacimiento romano, titulada 'Familias al yacimiento'.

CHARLAS, LABORATORIOS Y ACCIÓN CULTURAL

El apartado de charlas y conferencias tendrá espacio en el Programa Educativo con miradas a la Colección permanente, a través del ciclo 'Otras miradas', así como a la exposición temporal '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', que abrirá el próximo 3 de octubre, para la que se prepara un programa de conferencias.

En el abril de 2027, el museo volverá a proponer a docentes, educadoras y educadores su participación en 'EducaLab': un espacio abierto a la reflexión crítica y creativa, que en este curso reflexionará en torno a la incidencia de la inteligencia artificial y el uso abusivo de las redes sociales en la adolescencia y juventud temprana.

Los talleres de creación, como 'El cuerpo en el centro', tendrán también protagonismo en este curso. Durante enero, febrero y marzo de 2027, este laboratorio se destinará tanto a educadoras y educadores como a madres y padres. En este ámbito, y desde la creatividad, fomentaremos el desarrollo de la inteligencia corporal de los participantes.

Finalmente, el Programa de Educación y Acción cultural 2026/2027 contempla el apartado dedicado a diferentes disciplinas artísticas contemporáneas tales como la poesía, la performance, la danza y las artes vivas.

Ciclos como 'Costumbre', que cumplirá ocho ediciones proponiendo nuevas perspectivas en torno a la poesía o 'Tangentes. Experiencias de danza y performance', que ya sumará su sexta edición, forman parte de la programación habitual del museo en este apartado.

Asimismo, este otoño verán la luz los cuatro espectáculos seleccionados en la séptima convocatoria de Artes Vivas para proyectos escénicos en el museo, titulada 'Identidades'.

Así, el museo acogerá a partir de octubre las obras seleccionadas en este mes: 'Juancaballo', de la Compañía Juan Berlanga; 'Los nombres que tuve', de Ángela Vizán, Chechu Gómez y Miguel Pimentel; 'Opus', de la Compañía La Taimada, y 'Copla: un cabaret español', a cargo de la Compañía HisPanic.