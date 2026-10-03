El Museo Interactivo de la Música de Málaga unirá historia y danza en una conferencia sobre el ballet clásico

Cartel de la Conferencia ilustrada de ballet: historia y repertorio clásico del Museo Interactivo de la Música de Málaga - MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) fusiona el movimiento, la elegancia y la divulgación musical con la 'Conferencia ilustrada de ballet: historia y repertorio clásico', que tendrá lugar este domingo de 11,30 a 12,30 horas, ofreciendo al público una inmersión dinámica en los orígenes y secretos de la danza clásica.

Bajo el título 'Introducción al ballet clásico: historia, técnica y movimiento' y en colaboración con el Centro de Ballet Clásico, la propuesta combina la pedagógica divulgación cultural con la belleza de la interpretación en vivo.

A lo largo de la sesión, se recorrerá la evolución histórica del ballet y la estrecha vinculación que mantiene con la música clásica a través de explicaciones teóricas y apoyo audiovisual.

El atractivo de esta conferencia radica en su formato práctico y visual, ya que las alumnas de la escuela realizarán demostraciones en directo de los movimientos explicados, con la participación de Ángela Ruiz Martínez, María Victoria García Galisteo, Thomas Lucien Martínez y Miriam Karolina Aguilar Corral.

De este modo, los asistentes podrán contemplar en primera persona cómo se construye la técnica desde la base del entrenamiento hasta la fluidez de la coreografía.

Esta iniciativa acerca el arte de la danza a toda la ciudadanía de una forma accesible, didáctica y participativa en un entorno único y refuerza el papel del Mimma como un espacio vivo de aprendizaje, creatividad y dinamización cultural en Málaga. La actividad está diseñada para todos los públicos y tiene una duración de una hora.

Fiel a la misión del centro de integrar la formación artística en la vida de la ciudad, el acceso a la conferencia está incluido de manera gratuita con la adquisición de la entrada general del museo, hasta completar el aforo del espacio.