El Museo de la Música de Málaga lanza microvisitas para acercar el arte sonoro de los 'Espacios Indisciplinados'

Cartel promocional de las microvisitas al Mimma. - MIMMA

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) ha incorporado a su oferta cultural una serie de microvisitas guiadas diarias. La actividad, organizada por el Departamento de Educación, tendrá lugar a las 17.30 horas y se centrará en la exposición 'Espacios Indisciplinados', analizando los conceptos técnicos y artísticos e interactivos de la muestra.

La propuesta consiste en recorridos de duración reducida que permiten profundizar en el discurso de la muestra sin necesidad de realizar una visita extensa.

'Espacios Indisciplinados' explora la relación entre la composición sonora, el arte contemporáneo y la arquitectura de los espacios, planteando una reflexión sobre cómo el sonido puede alterar o cuestionar los entornos convencionales. A través de estas sesiones, los mediadores culturales del museo facilitan las claves técnicas y conceptuales necesarias para la interpretación de las obras expuestas.

Este programa de mediación responde al objetivo del Mimma de hacer "más accesible el arte sonoro y fomentar la afluencia de todo tipo de público". Las microvisitas están diseñadas para todos los perfiles de visitantes y no requieren de una inscripción previa, ya que el acceso está incluido con la entrada general del museo hasta completar el aforo disponible.

El recorrido guiado comienza puntualmente a las 17.30 horas en el vestíbulo del Palacio del Conde de las Navas, sede del museo en la calle Beatas de Málaga. Con esta incorporación, el Mimma refuerza su agenda educativa diaria, consolidando su posición como centro de referencia para el estudio y la divulgación de la cultura musical y sus intersecciones con otras disciplinas artísticas en la ciudad de Málaga.