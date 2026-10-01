Museo Picasso Málaga aborda el 30 de octubre encuentro de estudio y diálogo con expertos sobre Edvard Munch y Picasso

Exposición temporal Munch-Picasso, en el Museo Picasso de Málaga. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga organizará el próximo 30 de octubre una jornada de estudio y diálogo sobre las conexiones entre el artista noruego Edvard Munch y Pablo Picasso, con la participación de especialistas del Munchmuseet de Oslo y de la Universidad de Málaga (UMA), además de la comisaria de la próxima exposición 'Munch-Picasso', Paloma Alarcó.

El encuentro, organizado con motivo de la exposición temporal, abordará distintos aspectos relacionados con la obra de ambos artistas, entre ellos la presencia de las mujeres en sus respectivas trayectorias, la relación entre Munch y Picasso y sus representaciones del cuerpo.

La jornada comenzará a las 9,30 horas con la recepción de asistentes y continuará a las 9,45 con la bienvenida a cargo del director artístico del Museo Picasso Málaga, Miguel López-Remiro.

A las 10,00 horas, Paloma Alarcó ofrecerá la ponencia 'Mujeres en la vida y la obra de Munch y Picasso'. Posteriormente, a las 10,45, la conservadora jefe del Munchmuseet de Oslo, Trine Otte Bak Nielsen, abordará en inglés 'Un cierto protocubismo'.

A las 12,00 horas será el turno de la profesora titular de la Universidad de Málaga María Jesús Martínez Silvente, con la intervención 'Picasso mira a Munch', mientras que a las 12,45 el catedrático de la UMA Eugenio Carmona analizará 'El cuerpo en Picasso y Munch'.

La jornada concluirá a las 13,30 horas con una mesa redonda y un turno de preguntas con los participantes. El encuentro está dirigido a profesionales del ámbito artístico y cultural, estudiantes y público general y contará con traducción simultánea español-inglés.

La actividad se desarrolla en el contexto de la exposición 'Munch-Picasso', que cuenta con la colaboración especial del Munchmuseet y FABA y el patrocinio de Fundación Unicaja. La inscripción es gratuita previa reserva a través del correo electrónico educaicon@mpicassom.org.