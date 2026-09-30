El Museo Picasso Málaga amplía su proyecto de pódcast con la traducción al inglés de su archivo sonoro

Podcasts del Museo Picasso de Málaga. - MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga ha ampliado su proyecto de podcast con la traducción al inglés de la totalidad de los episodios producidos desde 2024, una iniciativa que busca extender el alcance internacional de estos contenidos, de acceso gratuito, vinculados a las exposiciones y actividades del centro.

El proyecto reúne actualmente siete producciones y 15 episodios, que pueden escucharse a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox.

Una iniciativa que el museo ha anunciado en un comunicado este miércoles, con motivo del Día Internacional del Podcast, donde ha destacado la "dimensión internacional" de un proyecto que utiliza el sonido para acercar las historias de sus exposiciones y sus protagonistas a públicos más allá de sus salas.

"La incorporación de las versiones en inglés permite ampliar el acceso a estos contenidos y facilitar que oyentes de otros países conozcan las exposiciones y los artistas vinculados al Museo Picasso Málaga", ha afirmado.

Bajo el lema 'Una exposición, una gran historia', el museo desarrolla desde 2024 diferentes relatos sonoros vinculados a su programación.

Entre las producciones figuran 'Fotógrafo en viaje', sobre la exposición dedicada a Joel Meyerowitz; 'More Sweetly Play the Dance', centrado en la obra de William Kentridge; 'Estudio portátil', dedicado a la muestra 'Picasso: los cuadernos de Royan'; y 'Un dragón de Canarias', sobre la exposición de Óscar Domínguez.

También forman parte del archivo sonoro 'Nombre: Picasso. Apellidos: Memoria y Deseo'; 'El arte del ritual', de Elena Asins, y 'Transfiguración', de Joana Vasconcelos. A estas producciones se sumará próximamente 'Munch-Picasso. La conversación imposible'.

El museo ha señalado que la traducción al inglés responde a la "vocación del proyecto de alcanzar una audiencia internacional y prolongar la experiencia de las exposiciones más allá del espacio físico del centro".

Los podcast permiten abordar los contextos, las historias y los protagonistas de cada muestra mediante un lenguaje narrativo propio y acceder a estos contenidos desde cualquier lugar.

Con esta iniciativa, el Museo Picasso Málaga incorpora el podcast a sus herramientas de divulgación y comunicación cultural y utiliza el sonido como un medio para ampliar el alcance de sus contenidos y mantener el vínculo con sus públicos antes, durante y después de la visita.