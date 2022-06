El Museo Picasso Málaga lamenta el fallecimiento de la artista Paula Rego

MÁLAGA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha manifestado su pesar por la muerte de la artista británica de origen portugués, Paula Rego, cuya obra se exhibe actualmente en la pinacoteca en una gran retrospectiva abierta al público desde el pasado mes de abril y hasta finales de agosto.

Paula Rego (Lisboa, 1935-Londres, 2022) ha sido una de las artistas más originales y aclamadas de nuestra época. A lo largo de siete décadas reinventó la pintura figurativa y la manera de representar a las mujeres.

Rego buscó formas nuevas y distintas de contar historias con sus imágenes y sus obras, que tienen raíces en su experiencia personal, enlazan al mismo tiempo con lo que ocurre en el mundo, han señalado desde el MPM en un comunicado.

El pasado 26 de abril, el Museo Picasso Málaga abría al público la exposición Paula Rego a cuya inauguración no pudo acudir la propia artista por su delicado estado de salud.

Desde el MPM han mostrado condolencias "a toda su familia y en especial a su hijo, el cineasta Nick Willing, cuya valiosa colaboración ha sido determinante en la organización de nuestra exposición".

Paula Rego nació en Lisboa (Portugal) en 1935, bajo la dictadura autoritaria de António de Oliveira Salazar. Sus padres, antifascistas y anglófilos, quisieron que su hija viviera en un país liberal, y a los dieciséis años la matricularon en una escuela de señoritas en Kent (Inglaterra). De allí pasó a estudiar pintura en la Slade School of Fine Art de Londres (1952-1956), donde tuvo entre sus condiscípulos a Victor Willing, con quien se casó en 1959. Rego, Willing y sus hijos vivieron entre Inglaterra y Portugal antes de establecerse en Londres en 1972.

Ella representó a uno y otro país en la Bienal de São Paulo, a Portugal en 1969 y a Gran Bretaña en 1985. En 1988 Willing murió tras una larga enfermedad. En el mismo año las exposiciones individuales de Rego en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, el Museo Serralves de Oporto y la Serpentine Gallery de Londres consolidaron su puesto de primera fila en el arte contemporáneo. En 1990 fue designada primera Artista Asociada a la National Gallery de Londres.

Ha sido distinguida con numerosas exposiciones retrospectivas, entre ellas la de Tate Liverpool en 1997, la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid en 2007, la del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y la Pinacoteca do Estado de São Paulo en 2010-2011 y la del Musée de l'Orangerie de París en 2018.

En 2009 se inauguró un museo dedicado a sus obras, la Casa das Histórias Paula Rego en Cascais (Portugal). En 2017 se estrenó el documental Paula Rego, Secrets and Stories, dirigido por su hijo Nick Willing. En 2022 participa como una de las artistas más relevantes en la edición 59 de la Bienal de Venecia con la exposición The Milk of Dreams en el pabellón central. Rego residía y trabajaba en Londres hasta el momento de su fallecimiento.